Victor Ponta îl atacă dur pe Cristi Danileț: „Tupeu infinit!”. De ce critică cererea de demisie a Liei Savonea

Iulia Petcu
16 dec. 2025, 21:06
Victor Ponta. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce îl atacă Victor Ponta pe Cristi Danileț
  2. Ce reproșuri îi aduce Ponta fostului judecător
  3. De ce invocă Ponta nume controversate din justiție
  4. Ce mesaj general transmite fostul premier

Un schimb dur de acuzații a reaprins tensiunile din spațiul public, după ce Victor Ponta a reacționat la declarațiile fostului judecător Cristi Danileț. Fostul premier contestă ferm legitimitatea acestuia de a cere demisia președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea.

De ce îl atacă Victor Ponta pe Cristi Danileț

Victor Ponta, fost prim-ministru și fost lider al PSD, a criticat public poziția exprimată de Cristi Danileț, care a solicitat demisia Liei Savonea din magistratură. Cererea lui Danileț a venit după o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, care a stabilit că sancționarea sa de către CSM a fost nejustificată.

La momentul respectiv, Consiliul Superior al Magistraturii era condus de Lia Savonea, aspect invocat de Danileț în mesajele sale publice. Ponta consideră însă că fostul judecător nu are autoritatea morală necesară pentru astfel de solicitări.

Ce reproșuri îi aduce Ponta fostului judecător

Într-un mesaj publicat pe Facebook în seara zilei de 16 decembrie 2025, Victor Ponta îl descrie pe Cristi Danileț drept „pensionar special” și contestă vehemența discursului său public. Fostul premier afirmă că el însuși a obținut despăgubiri pentru abuzuri, fără a apela la atacuri publice similare, relatează Ziare.com.

„Eu am câștigat despăgubiri pentru abuzurile comise de cei ca tine, atât în fața instanțelor din România, cât și la CEDO. Și totuși, nu am țipat niciodată așa cum țipi tu — un pensionar special, propagandist, o rușine pentru magistratura din România”, a scris Ponta.

De ce invocă Ponta nume controversate din justiție

Victor Ponta îl acuză pe Cristi Danileț că nu a cerut, în trecut, demisia unor magistrați implicați în dosare intens contestate public. În mesajul său, fostul premier ridică mai multe întrebări directe, menite să evidențieze ceea ce el consideră a fi un dublu standard.

„I-ai cerut vreodată demisia din magistratură lui Portocală (Negulescu), atunci când a arestat oameni nevinovați și a falsificat probe?”, întreabă Ponta. El continuă cu referiri la alte nume cunoscute din sistemul judiciar, invocând dosare politice și tratamente diferențiate.

„I-ai cerut demisia lui Uncheselu, pentru dosarele politice înscenate doar ca să ajungeți voi, cu REȚEAUA voastră de vânzători și propagandiști, la putere?”, scrie fostul premier. De asemenea, acesta o menționează pe Laura Codruța Kovesi, în contextul unor anchete de mare amploare.

„I-ai cerut demisia lui Kovesi, care a „decapat” premierii PSD, dar i-a „albit” pe toți cetățenii străini implicați în dosare de corupție de sute de milioane de euro?”, adaugă Ponta.

Ce mesaj general transmite fostul premier

Tonul mesajului este unul extrem de critic, Victor Ponta acuzând ipocrizia și lipsa de consecvență în spațiul public și mediatic. În postarea integrală, fostul premier insistă asupra beneficiilor financiare ale lui Danileț și asupra rolului său de comentator public.

„Mare NESIMȚIT – tupeu infinit! În timp ce încasează mii de euro dintr-o pensie specială primită la 48 de ani; în timp ce mai „înfulecă” și alte mii de euro din Republica Moldova”, a scris Ponta, în mesajul său.

