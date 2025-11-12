B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD

Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD

Adrian A
12 nov. 2025, 17:10
Cuprins
  1. Victor Ponta se cere înapoi în PSD. Grindeanu încă ține ușa închisă
  2. Ponta vrea să aducă în PSD o adiere de AUR
  3. Relația lui Ponta cu Grindeanu

Victor Ponta vrea înapoi în PSD, însă Grindeanu nu dă niciun semn. Iar Ponta îi atrage atenția că l-a susținut și tocmai de aia a fost dat afară.

Victor Ponta se cere înapoi în PSD. Grindeanu încă ține ușa închisă

După ce Sorin Grindeanu l-a invitat la congresul în care a fost ales președinte plin al PSD, acum Victor Ponta forțează nota și vrea să fie primit în partid. Îi și aduce aminte lui Grindeanu că l-a susținut când nu mai era dorit de nimeni.

„Eu nu am plecat niciodată din PSD, am fost dat afară că l-am susţinut pe Sorin Grindeanu, cam comică situaţia, şi a doua oară că le-am zis că nu iese Antonescu preşedinte. Şi am avut dreptate de ambele dăţi. Dacă mă cheamă înapoi PSD, că nu pot să intru cu forţa, sigur, pot să mă duc, că la mine la Dâmboviţa sunt încă membru, încă nu m-a dat nimeni afară. Eu pot să mă duc în PSD şi o să merg şi o să le spun: ‘nu mai staţi la guvernare cu USR’. O să mă dea a treia oară afară şi iar o să rezulte că am avut dreptate.”, a declarat Victor Ponta.

Ponta vrea să aducă în PSD o adiere de AUR

Mai mult, Victor Ponta pare să își facă publice și intențiile cu care vrea să revină în PSD. Apropierea de AUR.

„Mi-a plăcut exprimarea: „momentan USR trebuie să fie la guvernare”. Eu spun că PSD şi USR nu pot să guverneze bine împreună. Sigur că eu ţin cu PSD, nu cu USR, dar şi dacă aş fi USR-ist, ceea ce nu sunt, după ce îi înjuri toată ziua, cum te duci să stai la masă? Sunt şase luni de guvernare, nu s-a făcut nicio chestie serioasă.”, a susţinut Victor Ponta.

Relația lui Ponta cu Grindeanu

Momentul în care Guvernul Grindeanu și-a pierdut sprijinul politic din partea PSD în iunie 2017, după un conflict al lui Liviu Dragnea cu actualul șef al PSD. Iar momentul a rămas în amintirea românilor printr-o poză în care apăreau ultimii trei membri ai Executivului de atunci: Sorin Grindeanu, ministrul Comunicațiilor, Augustin Jianu, și Victor Ponta, ca șef al Secretariatului General.

Ceilalți membri ai Guvernului aveau demisiile semnate, pe masa premierului Grindeanu.

