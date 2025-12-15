Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit că România a încălcat dreptul la libertatea de exprimare al fostului judecător Cristi Dănileț. Decizia, pronunțată luni, este definitivă și a fost adoptată de Marea Cameră a CEDO cu 10 voturi „pentru” și 7 „împotrivă”.

Contextul deciziei este unul sensibil pentru justiția din România, după ce documentarul Recorder a divizat sistemul judiciar. Aproape 900 de magistrați, printre care și Cristi Dănileț, au semnat un apel comun pentru solidaritate cu colegii implicați în documentarul „Justiție Capturată”. În același timp, conducerea Curții de Apel, CSM și ÎCCJ au acuzat o tentativă de subminare a autorității justiției.

Ce argumente a prezentat CEDO în motivarea deciziei

CEDO a explicat că sancțiunea disciplinară aplicată lui Cristi Dănileț a reprezentat o intervenție nejustificată în libertatea sa de exprimare.

„Curtea consideră că sancțiunea disciplinară aplicată reclamantului a constituit o ingerință în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare al acestuia”, a precizat Curtea, potrivit .

De asemenea, instanța europeană a subliniat că „judecătorii au dreptul, atunci când democrația sau statul de drept sunt grav amenințate, să se exprime public cu privire la aspecte de interes general”, iar astfel de declarații „beneficiază, în general, de un nivel ridicat de protecție”.

Curtea a apreciat că postările lui Dănileț „nu au rupt echilibrul rezonabil” între rolul său de judecător și datoria de a-și păstra independența și imparțialitatea. România trebuie să-i plătească fostului magistrat peste 9.700 de euro pentru cheltuieli și onorarii.

Care au fost postările pentru care Cristi Dănileț a fost sancționat

În 2019, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a sancționat pe Dănileț cu o reducere de 5% din salariu pe două luni, invocând că postările sale pe Facebook ar fi afectat imaginea sistemului judiciar și că ar fi încălcat obligația de discreție.

Prima postare critica guvernarea PSD printr-un interviu cu Claudiu Sandu, prim-procuror la Tribunalul Brașov, care denunța „asaltul guvernării PSD asupra Justiției”. Dănileț a comentat: „Iată, ăsta procuror cu sânge în instalație: vorbește deschis despre infractori periculoși în libertate, despre ideile proaste ale guvernanților în modificarea legilor Justiției, despre linșajele împotriva magistraților!”.

A doua postare cita articolul 118 din Constituție privind subordonarea armatei „exclusiv voinței poporului” pentru garantarea democrației constituționale. CSM a considerat că aceasta ar fi fost o instigare la revoltă armată.

În 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul lui Dănileț și a menținut sancțiunea.

Cum s-au desfășurat procesele lui Cristi Dănileț cu CSM

Judecătorul a fost exclus din magistratură de trei ori de CSM pentru opiniile exprimate public, inclusiv pentru postări pe TikTok referitoare la viața personală, dar a toate procesele împotriva Consiliului.

Fost magistrat la Tribunalul Cluj, Cristi Dănileț, s-a pensionat în ianuarie 2024, la doar 48 de ani, după o carieră marcată de implicare publică și dispute cu sistemul.