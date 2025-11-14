Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”

Premierul Ilie Bolojan își reafirmă public susținerea pentru Ciprian Ciucu, candidatul liberal la Primăria Capitalei, pe care îl prezintă drept „cel mai bun candidat” pe care îl putea propune bucureștenilor.

Întrebat dacă ar face o fotografie cu Ciprian Ciucu, premierul a răspuns:

„La mine nu este o problemă de a face o poză cu un candidat. Forma mea și forma noastră de respect a fost să propunem bucureștenilor pe cel mai bun candidat pe care PNL îl putea propune. Sigur, bucureștenii vor alege, dar domnul Ciprian Ciucu, colegul meu, a dovedit în Sectorul 6 că a schimbat în foarte multe locuri fața acelui sector, iar oricine se duce acolo sau locuiește vede aceste lucruri”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a subliniat că performanța administrativă a lui Ciprian Ciucu este dublată de integritate și rigoare în gestionarea banului public.

„A dovedit în acești ani că poți gestiona fonduri importante fără să ai scandaluri de corupție, fără să se pună problema la ce preț ai făcut lucrurile sau altul. Le-a gestionat cu integritate, este un om serios și un om care este atașat de București”, a punctat Bolojan.

Material Promovat de PNL București