B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”

Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”

B1.ro
14 nov. 2025, 12:11
Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”

Premierul Ilie Bolojan își reafirmă public susținerea pentru Ciprian Ciucu, candidatul liberal la Primăria Capitalei, pe care îl prezintă drept „cel mai bun candidat” pe care îl putea propune bucureștenilor.

Întrebat dacă ar face o fotografie cu Ciprian Ciucu, premierul a răspuns:

„La mine nu este o problemă de a face o poză cu un candidat. Forma mea și forma noastră de respect a fost să propunem bucureștenilor pe cel mai bun candidat pe care PNL îl putea propune. Sigur, bucureștenii vor alege, dar domnul Ciprian Ciucu, colegul meu, a dovedit în Sectorul 6 că a schimbat în foarte multe locuri fața acelui sector, iar oricine se duce acolo sau locuiește vede aceste lucruri”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a subliniat că performanța administrativă a lui Ciprian Ciucu este dublată de integritate și rigoare în gestionarea banului public.

„A dovedit în acești ani că poți gestiona fonduri importante fără să ai scandaluri de corupție, fără să se pună problema la ce preț ai făcut lucrurile sau altul. Le-a gestionat cu integritate, este un om serios și un om care este atașat de București”, a punctat Bolojan.

Material Promovat de PNL București

Tags:
Citește și...
Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă
Politică
Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă
De ce l-a adus la Cotroceni Nicușor Dan pe Vlad Voiculescu. Ce se pregătește pentru penalul Voiculescu
Politică
De ce l-a adus la Cotroceni Nicușor Dan pe Vlad Voiculescu. Ce se pregătește pentru penalul Voiculescu
Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri
Politică
Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri
Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid
Politică
Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid
Bolojan confirmă eșecul negocierilor pe tema pensiilor speciale. Concluziile premierului după medierea de la Cotroceni
Politică
Bolojan confirmă eșecul negocierilor pe tema pensiilor speciale. Concluziile premierului după medierea de la Cotroceni
Bolojan: „Să știți că, după poziția de premier, cred că cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de primar general al Capitalei”
Politică
Bolojan: „Să știți că, după poziția de premier, cred că cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de primar general al Capitalei”
Ilie Bolojan: „Am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”
Politică
Ilie Bolojan: „Am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”
Tensiuni între PNL și USR în campania pentru Capitală. Cum răspunde Ciprian Ciucu criticilor venite de la Dominic Fritz
Politică
Tensiuni între PNL și USR în campania pentru Capitală. Cum răspunde Ciprian Ciucu criticilor venite de la Dominic Fritz
Ministrul Dezvoltării anunță cum vor fi reduse posturile din primării și ministere: „Am propus o frână de 20%”
Politică
Ministrul Dezvoltării anunță cum vor fi reduse posturile din primării și ministere: „Am propus o frână de 20%”
CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: “Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare” (VIDEO)
Politică
CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: “Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare” (VIDEO)
Ultima oră
13:23 - Vești proaste pentru economie. BNR menține estimările pentru inflație la 9,3%
12:57 - O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
12:53 - Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă
12:43 - Mersul trenurilor Bucureşti Nord – Aeroportul Otopeni, modificat. CFR anunță lucrări la instalațiile feroviare
12:23 - Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
Catalin Drula
12:20 - O statuie pentru Messi pe Camp Nou. Președintele Barcelonei îl vrea pe argentinian înapoi
11:46 - UE accelerează eliminarea scutirii de taxe pentru coletele mici din China
11:42 - De ce l-a adus la Cotroceni Nicușor Dan pe Vlad Voiculescu. Ce se pregătește pentru penalul Voiculescu
11:28 - Suporter agresat de un agent de pază la un meci de handbal. Autoritățile au deschis dosar penal (VIDEO)
11:01 - Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri