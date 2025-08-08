B1 Inregistrari!
Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”

Traian Avarvarei
08 aug. 2025, 20:39
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan (PNL) le-a cerut tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese, reiese dintr-un comunicat emis, vineri, de Guvern.

Amintim că aceste declarații, nu doar ale membrilor Guvernului, erau obligatorii de publicat în fiecare an, asta până de curând, când Curtea Constituțională (CCR) a stabilit că publicarea lor poate aduce atingere dreptului la viață intimă, familială și privată. Urmare a deciziei CCR, aceste declarații sunt completate în continuare, dar nu mai sunt la dispoziția publicului.

Tot într-un gest de transparență, și președintele Nicușor Dan și-a publicat recent declarația de avere, chiar dacă nici pe el legea nu-l mai obligă.

Cuprins

  • Ce a transmis Guvernul despre declarațiile de avere ale miniștrilor și solicitarea lui Bolojan
  • Ce a decis Curtea Constituțională despre declarațiile de avere și de interese

Ce a transmis Guvernul despre declarațiile de avere ale miniștrilor și solicitarea lui Bolojan

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului României. De asemenea, premierul face apel către membrii cabinetului să publice aceste documente și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea aceleiași măsuri și în cazul celorlalte persoane cu funcții de demnitate publică din instituțiile respective.

Această solicitare a premierului vine în contextul angajamentului Guvernului pentru transparență și integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament.

Deși, prin Decizia Curții Constituționale nr. 297 din 29 mai 2025 s-a constatat că publicarea declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate aduce atingere dreptului la viață intimă, familială și privată, prim-ministrul Ilie Bolojan consideră că existența unei obligații morale și politice prevalează în exercitarea unei funcții publice.

„Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”, consideră premierul.

Această inițiativă reiterează angajamentul Executivului de a consolida încrederea publicului în instituțiile statului și de a promova o administrație responsabilă”, a transmis Guvernul vineri, printr-un comunicat.

Ce a decis Curtea Constituțională despre declarațiile de avere și de interese

Amintim că, la finele lunii mai, judecătorii Curții Constituționale (CCR) au decis ca declarațiile de avere și de interese să nu mai fie publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate (ANI) și nici pe site-urile altor instituții, iar aceste declarații nu mai trebuie să cuprindă veniturile și bunurile soților și copiilor. Practic, CCR a decis că declarațiile de avere și de interese vor fi ținute la secret.

ANI a avertizat, la vremea respectivă, că hotărârea CCR poate încălca angajamentele asumate de România la nivel internațional și afecta procesul țării de aderare la OCDE.

