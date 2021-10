Premierul Florin Cîțu prezintă realizările Guvernului, la ședința privind moțiunea de cenzură: Redresarea economică, o misiune îndeplinită. Am redus risipa banilor publici (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a prezentat realizările Guvernului său în Parlamentul României, la citirea moțiunii de cenzură a PSD. Florin Cîțu a amintit faptul că PNRR a fost aprobat la termen, dar și că s-a aprobat schema de ajutor privind facturile la energie electrică, pentru categoriile de consumatori vulnerabili.

„Le mulțumesc celor de la PNL și UDM pentru că au muncit din greu, pentru a livra rezultate românilor. Acest Guvern a pus România pe traiectoria unei creșteri economice de peste 10%, în ciuda pandemiei. Redresarea economiei este astăzi o misiune îndeplinită.

Florin Cîțu: Am redus risipa din bani publici

Am redus risipa din administrația publică, am oprit sifonarea banilor publici. Am majorat puternic investițiile, iar creșterea economică are loc datorită investițiilor și nu consumului. Am luat măsuri pentru a proteja românii vulnerabili, în contextul creșterii prețurlir la energie. Ieri am aprobat acea OUG.

Am arătat că Guvernul liberal știe să intervină la nevoie pentru categoriile defavorizate. Protecția socială nu este monopolul stângii. Am aporbat Programul Anghel Saligny, de 50 de miliarde de lei cu riscuri politice serioase pentru Guvern.

Am reușit adoptarea PNRR în termenul propus și pregătim în ritm alert condițiile pentru implementare.

Am făcut toate eforturile pentru a ține școlile deschise (…) România va avea un buget bun pentru 2022, un buget al dezvoltării (…) Ajustarea deficitului de la 9% din PIB la 7% din PIB, precum și alocări de sume record pentru investiții, cu 15 miliarde mai mult ca în 2020, înseamnă să fii un Guvern responsabil”, a declarat Florin Cîțu, în plen.

Moțiunea de cenzură a PSD, citită și votată marți în Parlament

Parlamentul dezbate și votează marți moțiunea de cenzură depusă de PSD, intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor. Jos Guvernul Cîțu!”. Documentul a fost inițiat de 157 de senatori social-democrați și are nevoie de 234 de voturi pentru a conduce la demiterea cabinetului condus de Florin Cîțu, președintele PNL.

Textul moțiunii poate fi consultat aici!