Premierul Ilie Bolojan a vorbit, în emisiunea „Bună, România!” de la B1 TV, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, despre situația bugetului României și despre posibilitatea acordării unor ajutoare financiare pentru românii aflați în dificultate.

Șeful Guvernului a explicat că statul se confruntă cu presiuni bugetare mari, generate de deficitele din ultimii ani și de nivelul ridicat al dobânzilor.

De ce spune premierul Ilie Bolojan că România are spațiu limitat pentru noi ajutoare

Premierul a explicat că una dintre marile probleme ale bugetului este reprezentată de cheltuielile asumate în trecut fără acoperire financiară reală.

“Una din erorile pe care le-am făcut în cursul anilor trecuți a fost angajarea de cheltuieli fără acoperire, estimarea de venituri cu șanse foarte mici de realizare, situație care ne-a dus la niște deficite enorme, la creșterea accelerată a datoriei României și la dobânzi foarte mari care anul acesta ajung să fie 3% din PIB, adică aproximativ 60 de miliarde de lei, care este valoarea întregului program Anghel Saligny pe 5 ani de zile pentru toate primăriile din România și consiliile județene sau un alt echivalent este valoarea autostrăzii care leagă Bucureștiul de Moldova până la Pașcani.”, a spus premierul.

Acesta a precizat că bugetul actual vine cu provocări importante, în special în contextul în care România trebuie să reducă deficitul bugetar.

“Pe cale de consecință nu mai putem merge în această formulă și anul acesta bugetul care a fost mult întârziat datorită discuțiilor din coaliție fără finalitate datorită lungirii adoptării proiectelor celorlalte, reforma în administrație, de exemplu, suntem în situația în care e un buget care, practic, e finalizat în momentul de față, dar este finalizat cu niște provocări foarte importante.”, a adăugat .

Care sunt principalele presiuni asupra bugetului României

Potrivit premierului, una dintre cele mai mari provocări este reducerea deficitului bugetar.

“Pe de o parte, noi trebuie să ne coborâm deficitul. Și, așa cum știți, anul trecut am închis pe cash cu aproximativ 7,7% deficit din PIB, oricum unul mare, dar mult mai mic decât anul trecut, iar anul acesta trebuie să ne ducem undeva la 6,2.”, a mai spus el.

Acest angajament este important pentru stabilitatea economică a țării și pentru reducerea costurilor de împrumut.

“E un angajament pe care România și l-a luat și este singura soluție, nu pentru că ne obligă alții, pentru a ne reduce atât costul dobânzilor în procente, dar și anvelopa totală a costului dobânzilor pentru a ne elibera alte spații financiare în anii următori.”, a menționat prim-ministrul.

În același timp, România trebuie să finalizeze absorbția fondurilor europene din , care reprezintă o componentă majoră a investițiilor din acest an.

“A doua constrângere este că anul acesta trebuie să finalizăm de absorbit fondurile europene din PNRR. Ca să vă faceți o imagine, aceste fonduri se ridică la 3,7% din PIB, deci peste 10 miliarde de euro plus co-finanțările care trebuie asigurate de noi.”, a mai precizat Bolojan.

Ce măsuri ia Guvernul pentru echilibrarea bugetului

Premierul a explicat că Guvernul încearcă să reducă cheltuielile administrative și să găsească surse suplimentare de venit pentru autoritățile locale.

“A trebuit să majorăm impozitele locale pentru a avea o sursă de venituri suplimentare pentru autoritățile locale, să-și poată finanța lucrările, cu banii economisiți din administrația locală și din cea centrală, ceea ce ne rămâne putem să le ducem în zona de investiții sau în zona de proiecte sociale.”, a menționat șeful Executivului.

Totuși, șeful Executivului avertizează că spațiul bugetar pentru măsuri sociale suplimentare este limitat.

“Nu sunt foarte multe spații. Orice propui suplimentar creștere într-o anumită zonă presupune, dacă ești un om responsabil, să vezi de unde ai sursa de finanțare sau venituri suplimentare, dar nu prea avem acest spațiu.”, a adăugat Bolojan.

Când ar putea să își revină economia

Premierul susține că primele luni ale anului vor rămâne dificile, însă există perspective de stabilizare economică în a doua parte a anului.

“Da, este un an și anul acesta, care nu e un an ușor, cel puțin până la jumătatea anului încă măsurile de contracție economică vor fi prezente. Aceasta este realitatea. Din a doua jumătate, lucrurile ar trebui să se relanseze.”, a mai spus el.

Întrebat dacă această relansare ar putea include scăderi de taxe, premierul a explicat că nu aceasta este direcția imediată.

“Nu, înseamnă că inflația se va stabiliza, se va duce într-o zonă de stabilitate și economia se va adapta la noul volum de cheltuieli, care este dat de reducerea împrumuturilor pe care le avem și la un volum relativ stabil de investiții.”, a precizat prim-ministrul.

Ce ajutoare sociale sunt, totuși, luate în calcul

Premierul a amintit că anul trecut au existat programe de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, iar Guvernul vrea să mențină astfel de măsuri.

“Deci, dacă anul trecut care a fost un an nu foarte ușor, nici anul trecut. Am avut bugete de sprijin pentru pensionarii cu pensii mici de 1,7 miliarde de lei și anul acesta am considerat că este de bun-simț să susținem o astfel de măsură și aceasta este o propunere în capitolul de buget.

“Pentru alte propuneri care vin pe linia de protecție socială, spații bugetare mari nu avem, vă spun, decât dacă din alte părți reducem investiții sau reducem alte cheltuieli, pe de o parte, și atunci propunerea pe care am făcut-o este ca din Fondul Social European, pentru că avem niște posibilități de a susține diferite programe sociale pe zona de copii, de exemplu, de acolo să fie alocate fondurile, ceea ce înseamnă că ministerele Proiectelor Europene și Muncii trebuie să lucreze în sensul acesta.”, a mai adăugat premierul.

Ce spune premierul Ilie Bolojan despre ajutoarele one-off

Întrebat dacă susține acordarea ajutoarelor one-ff, premierul a făcut referire la discuțiile din coaliția de guvernare.

“Vă pot informa că astăzi la ședința de coaliție ne-am închis în bună regulă și vă rog să-i întrebați pe ceilalți participanți dacă au fost ceva discuții contradictorii pe aceste propuneri.”