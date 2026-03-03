Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat critici dure la adresa propunerilor făcute de Ministerul Finanțelor privind bugetul primăriilor pentru anul 2026, susținând că noile calcule ar reduce semnificativ sumele care ajung în administrația locală. Totodată, Olguța Vasilescu a lansat, cu această ocazie, un alt atac și la adresa lui Ilie Bolojan.

Declarațiile au fost făcute în contextul Congresului Primarilor desfășurat la București, unde edili din toată țara cer clarificări privind fondurile pe care le vor primi anul viitor.

De ce spun primarii că pierd bani în 2026

Miza principală o reprezintă procentul de 63% din care revine municipiilor. Deși cota ar urma să fie menținută, problema apare la baza de calcul.

Ministerul Finanțelor propune eliminarea declarației unice din baza de impozitare, ceea ce ar micșora suma totală din care se aplică procentul de 63%. Practic, autoritățile locale ar primi același procent, dar dintr-un total mai redus.

„Practic, 63% va fi dintr-o sumă mult mai mică. Domnul prim-ministru Ilie Bolojan ne-a ascultat, dar, aşa cum face domnia sa, nu prea a înţeles ce vrem. Insist să spun, aceştia sunt banii localităţilor, nu sunt bani care ar fi făcuţi cadou de către Guvernul României„, a declarat Lia Olguța Vasilescu, potrivit .

Potrivit acesteia, în ultimii ani au fost eliminate treptat mai multe surse din baza de impozitare, inclusiv impozitele pe pensii, jocuri de noroc sau dobânzi – ceea ce a redus constant veniturile administrațiilor locale.

Ce se întâmplă cu investițiile prin Anghel Saligny și CNI

Un alt punct sensibil îl reprezintă finanțarea programelor de dezvoltare locală, precum și Compania Națională de Investiții.

Edilii susțin că există discuții privind înjumătățirea fondurilor alocate acestor programe, iar sumele prevăzute pentru anul în curs ar acoperi doar cheltuielile până în luna martie.

„Nu neapărat un trend crescător, poate să fie un amendament în care să se stabilească faptul că trebuie să fie măcar ca şi anul trecut. Dar nu să se scadă, pentru că, din păcate, din ceea ce auzim, vor să păstreze cota de 63% care se alocă municipiilor din taxele şi impozitele noastre, insist să spun de fiecare dată acest lucru – nu bani de la Guvernul României pentru localităţi. Dar, în acelaşi timp, vor să scoată din baza de impozitare declaraţia unică, iar acest lucru ar afecta acei 63%. Deci, practic 63% va fi dintr-o sumă mult mai mică. Asta după ce, în anii precedenţi, am rămas tot din aceeaşi bază de impozitare: au dispărut impozitele pe pensii, impozitele din jocurile de noroc, dobânzi ş.a.m.d.

Cu alte cuvinte, de la an la an, au tot scăzut alocările care se făceau către primării, ceea ce, desigur, că nu este corect, pentru că, insist să spun, aceştia sunt banii localităţilor, nu sunt bani care ar fi făcuţi cadou de către Guvernul României„, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Reducerea finanțării ar însemna, susțin reprezentanții administrației locale, încetinirea sau blocarea unor proiecte esențiale de infrastructură în toată țara.

Olguța Vasilescu a lansat critici dure. Ce solicită PSD în Coaliție

În contextul negocierilor din Coaliția de guvernare, PSD a transmis că nu va susține în Parlament un buget care nu reflectă solicitările social-democraților.

Primarul Craiovei a precizat că discuțiile vizează mai multe domenii, însă, administrația locală rămâne o prioritate.

„Sunt mai multe solicitări, eu aş vrea să mă refer doar la acelea care ţin de administraţia publică locală, pentru că Ministrul Muncii, de exemplu, are nişte solicitări pentru tot ce înseamnă partea de asistenţă socială, colegii noştri, care se ocupă de partea economică – de măsurile pe care şi-ar dori să le vadă prinse în buget, dar în ceea ce priveşte administraţia publică locală, pe noi ne interesează foarte mult investiţiile care se făceau până acum în Programele Anghel Saligny şi CNI, pentru că înţeleg că aceştia vor să fie înjumătăţite, iar sumele care se alocă anul acesta ajung până în martie anul acesta.

Deci, practic, abia se aprobă bugetul şi imediat toate aceste sume vor fi deja cheltuite, pentru că asta înseamnă mai puţine investiţii făcute în toate localităţile din România, coroborat cu ceea ce vă spuneam că înseamnă toată această cotă, care rămâne 63%, dar dintr-o bază mai mică„, a adăugat ea.

Ulterior, edilul a revenit asupra discuțiilor cu premierul:

„Practic, domnul prim-ministru Ilie Bolojan ne-a ascultat, dar, aşa cum face domnia sa, nu prea a înţeles ce vrem. Ne-a ascultat în sensul că a spus: «Vreţi să nu luăm de la voi din cei 63%?. Ok, rămân cei 63%». Dar, în acelaşi timp a rămas tot ca dumnealui, pentru că aceşti 63% se vor raporta la o bază mai mică şi, automat, sumele vor fi mult mai mici”.