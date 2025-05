Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa: „Victoria lui Nicuşor Dan, un semnal al angajamentului românilor faţă de proiectul european”

Preşedintele Consiliului European, , vede în victoria lui un semnal clar al angajamentului românilor faţă de proiectul european.

Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale, din 18 mai, la o diferență de peste 800.000 de voturi, față de candidatul extremist, George Simion. În acest context, el a primit felicitări de la preşedintele Consiliului European, Antonio Costa pentru victoria în .

În opinia liderului european, victoria lui Nicuşor Dan în alegerile prezidenţiale din România reprezintă un semnal clar al angajamentului românilor faţă de proiectul european.

El și-a exprimat dorința de a lucra împreună cu Nicușor Dan „pentru o Europă şi o Românie mai bune”, după cum transmite EFE.

„De la primărie la masa Consiliului European. Sincere felicitări lui Nicușor Dan pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din România. Acesta este un semnal puternic al atașamentului românilor față de proiectul european. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră pentru o Europă mai bună și o Românie mai bună”, a comentat Antonio Costa.

