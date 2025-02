Președintele interimar, Ilie Bolojan, a transmis un al doilea mesaj după ce vicepreședintele SUA a criticat anularea alegerilor prezidențiale din România

Președintele interimar, Ilie Bolojan, a transmis un al doilea mesaj, vineri, pe Rețeaua X, după ce SUA, J.D. Vance, a criticat dur anularea alegerilor din România.

În acest mesaj, Ilie Bolojan a afirmat faptul că politica externă a României va ține cont, în primul rând, de interesul național și abia apoi de vecini sau aliați.

“Politica externă a României va reafirma obiectivele noastre primare: asigurarea stabilității, prosperității și securității cetățenilor români, precum și în vecinătatea noastră, și în afara ei”, este mesajul publicat pe contul lui Ilie Bolojan, de pe Rețeaua X.

Romania’s foreign policy will reassert our primary objectives: ensuring stability, prosperity and security for the Romanian citizens, as well as in our neighbourhood and beyond.

