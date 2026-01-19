Prima ședință a Coaliției din acest an s-a lăsat cu scandal. Toată lumea se ceartă cu toată lumea

Prima ședință a Coaliției din acest an s-a desfășurat sub zodia scandalului. Două ore și jumătate, liderii celor 4 partide de la guvernarea s-au certat între ei.

PSD bate cu pumnul în masă la prima ședință a Coaliției din 2026

Începutul ședinței de Coaliție a fost marcat de scandalul dintre PSD și PNL pe tema reformelor și bugetului pe 2026. PSD nu s-a lăsat și a reafirmat că reforma administrației nu va fi aprobată fără măsurile de relansare economică propuse de social-democrați!

Așa că vor fi două pachete pe care ⁠va fi asumată răspunderea Guvernului. Unul pe reforma administrației și unul pe măsurile PSD-ului.

Pe de altă parte, tot la , ⁠Coaliția a decis să se creeze un comitet din care să facă parte Ministerul Finanțelor, reprezentanți ai fiecărui partid (maximum 4), dar și reprezentanți ai primarilor de municipii, orașe și comune care să pună la punct problema banilor din teritoriu.

PSD a insistat să se constituie acest comitet, ce va fi coordonat de vicepremierul Tanczos Barna, deoarece Bolojan a anunțat că intenționează să reducă banii din cotele defalcate comparativ cu 2025 (cote din TVA și impozite pe venit). Practic, ar forța primăriile să se autofinanțeze.

PSD cere explicații de la Oana Țoiu pe Mercosur

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat modul în care MAE a gestionat situația și a solicitat, alături de șeful UDMR, ca Oana Țoiu să vină să explice la următoarea Coaliție cum s-a ajuns ca România să dea un astfel de vot în COREPER.

Sorin Grindeanu a solicitat și măsuri din partea MAE și a Ministerului Economiei pentru contracararea efectelor negative ale prevederilor acordului UE-Mercosur, în cazul în care acesta va fi aplicat ca atare.

„Să nu se mai ia decizii pentru români fără să fim consultați! Nu așa funcționează o Coaliție!”, a spus Grindeanu.

De asemenea, cei de la PSD îi mai reproşează ministrului MAE că „vrea să facă angajări, pe șest”, potrivit informaţiilor apărute în spaţiul public cum că Ţoiu ar pregăti concursuri de angajare netransparente, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a solicitat tuturor instituțiilor să blocheze angajările.

Cătălin Predoiu, supărat pe USR

Și ministrul Internelor, Cătălin Predoiu, s-a folosit de prima ședință a Coaliției din acest an pentru a atrage atenția USR-ului să nu îl mai atace.

Cătălin Predoiu le-a reproșat foarte dur celor de la USR că s-a săturat să fie atacat nejustificat de pe conturile acestora legat de procesul de elaborare a legilor justiției din 2022, moment în care Predoiu era ministru al Justiției.

Potrivit surselor politice, USR l-a ignorat și pe Ilie Bolojan, care a cerut ca partidele să trimită oameni la comitetul de lucru pentru Justiției. USR-iștii au trecut repede peste subiect, fiind mult mai preocupați de niște funcții de subprefecți și de unele posturi de conducere din anumite instituții deconcentrate.