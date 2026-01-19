B1 Inregistrari!
Olguța Vasilescu și soțul ei, Claudiu Manda, atac concertat la adresa lui Ilie Bolojan. „Să cânte la altă masă."

Olguța Vasilescu și soțul ei, Claudiu Manda, atac concertat la adresa lui Ilie Bolojan. „Să cânte la altă masă.”

Adrian A
19 ian. 2026, 11:13
  1. Ce spune Olguța Vasillescu
  2. Bolojan, atacat și de Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, cuplul de la vârful PSD, îl atacă dur pe Ilie Bolojan. Ambii vorbesc despre o plecare de la șefia Guvernului a lui Bolojan și cer ruperea Coaliției.

Ce spune Olguța Vasillescu

Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, spune că există tot mai multe nemulțumiri în partid din cauză că premierul Bolojan doar informează partidele aflate la guvernare despre deciziile sale și nu se consultă cu nimeni.

„Deocamdată noi suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid dacă vom rămâne sau nu la guvernare pentru că sunt foarte multe lucruri pe care și noi le-am solicitat să se întâmple în cadrul acestei guvernări în conformitate cu promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală, cu programul cu care am candidat în campanie și dacă nu se ține cont chiar de niciuna dintre aceste măsuri pe care și noi le dorim, atunci nu vedem rostul pentru care să mai rămânem la guvernare.

 În momentul în care nu se ține cont de absolut nimic și domnul Ilie Bolojan doar ne informează cum consideră dumnealui că trebuie gestionată România, uitând că totuși în această coaliție PSD are cel mai mare procent, aproape 50% din coaliție îl reprezintă PSD, nu poate să vină cineva cu 11% ca să nu țină cont chiar deloc de PSD.”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, la Digi24.

Bolojan, atacat și de Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu

Atacul Olguței Vasielscu vine după ce și soțui ei, Claudiu Manda, secretar general al PSD, a sărit la premierul Ilie Bolojan. „Nu mai dansăm cum vrea lăutarul ăsta.”, spune Claudiu Manda.

„Cred, pe de-o parte, că oamenii au observat că domnul Bolojan nu se consultă cu nimeni și că unele dintre măsuri noi încercăm să le corectăm, altele ne-au scăpat. Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem „Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul.

Playlistul înseamnă ce ne-am asumat în programul de guvernare, ce discutăm în coaliție, să discutăm toate deciziile importante în coaliție, nu să aflăm pe surse sau că se citește pe bandă la guvern, nici că tot felul de proiecte sau acte normative altceva sau nediscutate în coaliție.” a spus Manda.

Secretarul general al PSD nu s-a ferit și a afirmat că odată cu Bolojan ar trebui să plece și USR de la guvernare.

„Nu știu de unde ia lumină, dacă sunt miniștri care spun că nu se consultă sau în interiorul partidului spun că nu se consultă partidului dumnealor, atunci, vitejilor, exprimați-vă!.

Vom ajunge la o concluzie care poate să fie de orice fel – «Da, continuăm; Da, continuăm cu PNL și USR; Da, continuăm cu PNL și fără USR. E o decizie pe care o să o luăm.”, a declarat Claudiu Manda, la Antena3 CNN.

