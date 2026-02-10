B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cum se justifică Ilie Bolojan în fața primarilor supărați: „Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut"

Cum se justifică Ilie Bolojan în fața primarilor supărați: „Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut”

Ana Maria
10 feb. 2026, 12:47
Cum se justifică Ilie Bolojan în fața primarilor supărați: Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut
Premierul Ilie Bolojan (PNL), discurs în Senat. Sursa foto: Captură video - Senatul României / Facebook
Cuprins
  1. Primarii au venit nervoși la București. De ce a fost nevoie de majorarea taxelor locale
  2. Primarii au venit nervoși la București. Cum vor fi gestionate veniturile suplimentare la nivel local
  3. De ce bugetul de stat nu mai poate susține investiții noi în aceeași măsură
  4. Ce modificări vor fi aduse mecanismului de stabilire a taxelor locale din 2027?

Primarii au venit nervoși la București, iar premierul a venit cu explicații privind creșterea taxelor. Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu reprezentanții Asociației Primarilor de Comune din România, în contextul nemulțumirilor legate de creșterea taxelor locale. Aleșii locali și-au exprimat nemulțumirea, însă Bolojan le-a transmis că revenirea la nivelurile anterioare nu mai este posibilă:

Schimbarea nu se poate face într-un singur loc din București, se face de către fiecare dintre noi, acolo unde suntem.”, a spus Bolojan.

Premierul a subliniat că nu poate face promisiuni false care să inducă așteptări nerealiste:

Acest pachet conține și componenta de reducere de personal, acolo, însă, unde depășește limita propusă de lege. Acest pachet este important.”, a adăugat premierul.

Primarii au venit nervoși la București. De ce a fost nevoie de majorarea taxelor locale

Bolojan a explicat că taxele existente anterior nu mai corespund realității economice din România:

Așa cum v-am spus, o componentă importantă de care ne-am lovit și v-ați lovit sunt taxele locale. Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut, pentru că în România componenta de taxe la bugetul de stat este la 0,55%, iar în Europa este la 1,8%. Trebuie să le explicăm cetățenilor noștri că nu mai putem să mergem cum a fost înainte.”, a mai declarat Bolojan.

El a precizat că unele majorări sunt mai vizibile deoarece excepțiile fiscale au fost eliminate:

Sigur, această creștere de taxe a fost dublată de eliminarea unor excepții și atunci pentru unii taxele au crescut foarte mult.”, a mai explicat șeful Guvernului, potrivit Știripesurse.

Primarii au venit nervoși la București. Cum vor fi gestionate veniturile suplimentare la nivel local

Premierul a ținut să sublinieze că resursele suplimentare vor rămâne la nivelul comunităților:

Aceste venituri pe care le încasați suplimentar, aceste venituri sunt ale dumneavoastră și vor rămâne la nivel local.”, a mai spus Bolojan.

El a menționat și că autoritățile care au o gestiune eficientă vor avea unele limite în transferurile de la bugetul de stat:

Există autorități locale în România care datorită unei moșteniri, datorită unei bune gospodăriri au încasări mai mari decât alte localități. Cei cu vârfuri de venituri vor avea o plafonare a transferurilor de la bugetul de stat.”, a precizat Ilie Bolojan.

De ce bugetul de stat nu mai poate susține investiții noi în aceeași măsură

Bolojan a explicat că resursele la nivel central sunt limitate și trebuie prioritizate pentru finalizarea proiectelor existente, cum ar fi PNRR sau Anghel Saligny:

Vă spun cu toată seriozitatea: capacitatea de transfer a banilor de la bugetul de stat ca în anii trecuți nu mai există. Avem PNRR-ul, avem Anghel Saligny, avem investiții foarte mari care trebuie continuate și finalizate. Capacitatea de a aloca bani pentru noi investiții este foarte scăzută. Va trebui să ne concentrăm și să finalizăm investițiile avansate, pentru că altfel se degradează și costă mult mai mult să le punem în conservare.”, a mai menționat prim-ministrul.

„Nu vreau să creez niște așteptări prea mari, pentru că altfel v-aș induce în eroare.”, a adăugat el.

Ce modificări vor fi aduse mecanismului de stabilire a taxelor locale din 2027?

Ilie Bolojan a precizat că taxele aplicate în 2026 sunt considerate „taxe de tranziție” și că mecanismul de stabilire va fi revizuit din 2027:

„Conform angajamentelor luate de guvernele României anterioare, începând de anul viitor, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat. Taxele vor fi aplicate la valorile de piață care ar trebui stabilite de către Ministerul de Finanțe pe baza tranzacțiilor care se fac în fiecare localitate.”, a mai explicat premierul Bolojan.

Bolojan a liniștit primarii cu privire la nivelul procentual: „Dar e adevărat că procentele vor rămâne la dispoziția dumneavoastră, în așa fel încât să vă reglați nivelul de procente, pentru ca taxele de anul viitor să fie la un nivel apropiat de cel de anul acesta, deci să nu crească.”

