Primarul Coliban, despre revenirea Cetății Brașovului în patrimoniul orașului: Este un pas înainte. Am inclus în bugetul pe anul acesta peste 1,5 milioane lei pentru primele lucrări și studiile necesare (VIDEO)

Primarul Allen Coliban a vorbit despre Cetatea Brașovului, joi, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și a spus că revenirea obiectivului în patrimoniul orașului, proces care ar urma să fie finalizat , este „un pas înainte”.

Primarul Allen Coliban, pe B1 TV, despre Cetatea Brașovului

Întrebat despre revenirea cetățenii în patrimoniul Brașovului, edilul a spus: „Consider că e un pas înainte și consider că vocea celor peste 5.300 de brașoveni care au semnat petiția, petiție care cere explicit ca cetatea să revină în patrimoniul Brașovului, a produs efecte. Cred că este o victorie a lor, în primul rând, și totodată se face dreptate în sensul deschiderii unor poli de dialog între Guvern și autoritățile locale”.

„Noi mizăm pe acest transfer, drept pentru care am inclus în bugetul pe anul acesta peste un milion și jumătate de lei, primele lucrări – sunt lucrările de punere în siguranță – și totodată studiile necesare pentru procesul amplu de reabilitare. Avem acești bani, putem demara de anul acesta, așa cum am spus. În plus, există fonduri europene pe care încă putem să le atragem și pe care ar fi păcat să le pierdem”, a adăugat Allen Coliban.