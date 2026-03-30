Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, îi cere lui Bolojan să plece cât mai repede din funcția de premier al României. „Să ne lase să redresăm țara”

Primarul Sectorului 4 și președinte al PSD București, Daniel Băluță, îi cere lui Ilie Bolojan să plece cât mai repede din fruntea Guvernului. Băluță spune că România s-a prăbușit cu Bolojan premier.

Băluță, ultimatum pentru Ilie Bolojan

Daniel Băluță afirmă că premierul Ilie Bolojan a făcut mult rău României, iar măsurile luate de șeful Guvernului i-a sărăcit pe români. Așa că cel mai bine ar fi să renunțe cât mai repede la funcție și că a făcut dovada „competenței” lui în fruntea Guvernului.

„Suntem într-o situație economică și socială extrem de delicată. Datorită măsurilor pe care guvernul Bolojan le-a luat, România a ajuns într-un punct extrem de periculos.

De ce spun lucrul acesta? Pentru că doar în ultimele trei săptămâni Guvernul României, prin Ministerul de Finanțe, a încercat să se împrumute de opt ori și nu a reușit să facă lucrul acest decât pentru o dată, pentru un interval de 12 luni. La o dobândă ce deja se înscrie în categoria junk, lucru care reflectă încrederea pe care instituțiile financiare, respectiv investitorii, o au în modul în care domnul Bolojan gestionează frâiele României.

A încercat de asemenea să se împrumute pentru un interval de 35 de luni, însă nu a reușit. Investițiile au scăzut cu circa 3 miliarde de lei, adică cu 47% mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut.

Producția industrială a scăzut cu 16% într-o singură lună. S-a colectat mai mult TVA. S-au colectat, însă, mult mai puține accize, ceea ce înseamnă că în realitate puterea de cumpărare a scăzut cu 30%, iar consumul a scărut cu 25% de la o lună la alta. Efectul este unul devastator pentru prosperitatea românilor.„, este scurtul rezumat al rezultatelor lui Ilie Bolojan făcut de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

„Nu putem susține catastrofa asta”

Iar singura soluție, spune șeful București, este plecarea lui Ilie Bolojan.

„Domnul Bolojan nu este potrivit pentru funcția de prim-ministru. România se prăbușește cu Ilie Bolojan premier și este foarte important ca domnul Bolojan să renunțe în timp util la această poziție pentru refacerea Guvernului.

Ar fi o glumă să vă povestesc despre domnul Ilie Bolojan în orice formulă. Nu putem să susținem pe domnul Bolojan, nu putem să sustinem catastrofa asta, 30%. Scăderea puterii de cumpărare, 25%, scădere a consumului, 10% inflație, imposibilitatea de a ne împrumuta la o dobândă competitivă pe piețele financiare europene.

Mai mult decât atât, oamenii nu vor să ne mai dea bani. Da? Faptul că te chinui 8 săptămâni să împrumuți pentru 12 luni spune mult. Faptul că nu vrea nimeni să-ți dea un împrumut pentru 35 de luni spune și mai mult.

Astea sunt rezultatele acestei guvernări și este o problemă de logică. Deci, dacă tai de undeva, trebuie să găsești anumite elemente care să stimuleze economia. Dar tu reușești să dai afară oameni, să crești taxe și impozite și acolo unde ar trebui să se reflecte măsurile acestei economiile care le face, anume, în investiții, le tai și pe acelea.

Dacă dumneavoastră vi se pare o viziune aceasta de a tăia peste tot, vă rog frumos să-mi spuneti. România în această formă și formulă, în aceastą viziune, n-are absolut niciun fel de perspectivă. Iar cifrele vor continua să crească Cifrele acestea negative vor continua să crească de la o lună la alta, pentru că ceea ce se întâmplă nu are logică. Despre asta e vorba.

Domnul Bolojan a atins pragul competentei sale în calitate de prim-ministru și ar trebui să se retragă.” a declarat Daniel Băluță.