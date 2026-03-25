Probleme în tabăra suveranistă? Anca Alexandrescu îl acuză pe afaceristul Mohamad Murad că vrea să rupă AUR. Scandal pe bani și interese (VIDEO)

Anca Alexandrescu, transformată în purtătoare de cuvânt a AUR, îl atacă acum pe Mohamad Murad. Moderatoarea tv îl acuză pe afacerist că e în spatele unei mișcări care vrea să rupă AUR.

Mohamad Murad, atacat de Anca Alexandrescu

Odată cu noile probleme cu iz penal ale lui Maricel Pacuraru, moderatoarea lui favorită atacă pe oricine îi iese în cale. Probabil că la comanda șefului. Acum a venit rândul afaceristului , tot neplătitor de taxe la stat, ca și patronul Realitatea.

Moderatoarea Anca Alexandrescu îl acuză pe Murad că vrea să rupă AUR. La comanda unor oameni cărora nu le dă numele, dar știe ea mai multe.

„Disperarea sistemului atinge cote maxime! Si a aliniat toate slugile si pregateste sa rupa o parte din grupul AUR din Parlament pentru o viitoare majoritate parlamentara care sa salveze sistemul! In fruntea acestei grupari se afla Mohamad Murad! In spatele lui se afla o gasca de penali liberali dar si un om de afaceri cu legaturi puternice cu Franta!”, scrie angajata lui Păcuraru. Sau a lui Simion? Că nimeni nu mai știe cine o plătește și pentru ce.

Răspunsul lui Mohamad Murad

Anca Alexandrescu nu a rămas fără răspuns de la afaceristul Mohamad Murad. Ocazie cu care am aflat că și el e mare patriot. Ca și Maricel Păcuraru. Că așa fac patrioții. Plâng de mila românilor dar nu plătesc taxele la stat.

„Deocamdată nu se pune problema să plec, dar am informat partidul că eu voi vota orice proiect bun pentru țară. Asta face un patriot. Politica contează în campania electorală, dar după ce ajungi în Parlament contează țara. Eu sunt un soldat al țării, nu un soldat al partidului.”, a declarat Murad, pentru G4 Media, întrebat despre o eventuală plecare din AUR cu tot cu alți parlamentari de-ai lui Simion.

Războiul Ancăi Alexandrescu cu Mohamed Murad

Dar să vedem ce spune Anca Alexandrescu despre Mohamed Murad acum niciun an. Când era cazată la complexul lui de lux din Olimp.

„Pentru a doua oara in aceasta vara la Olimp la hotelurile care mi amintesc de copilarie! Jos palaria pentru ce a facut aici Mohammad Murad!”, scria moderatoarea tv anul trecut în august.

Și acum vin întrebările

Atacul asupra lui Murad are legătură cu controalele ANAF la Realitatea în care s-a descoperit pentru a fugi de datoriile către stat?

Este Mohamad Murad în schema lui Maricel? Trecutul și prezentul de neplătitor de taxe la stat par să îl recomande. Și dacă este, se teme patronul Realitatea că Murad va trăda „frăția”? Nu de alta, dar Murad a mai trădat în funcție de interesele proprii.

Sau e un trofeu pentru Anca Alexandrescu pentru a nu trăda ea? Că și trecutul ei ne arată că s-a lipit tot timpul de cei care erau pe val, iar când au căzut, nici nu i-a mai cunoscut.

Sau e adevărat zvonul că George Simion a cumpărat o bucată din Realitatea și Mohamad Murad face parte din înțelegerea cu Maricel Păcuraru?

Cert este că Simion a avut și el o postare despre sistemul care vrea să rupă . Dar în cap la Simion e mâna PSD.

„Domnii din PSD sunt nervoși nevoie mare: sunt într-o coaliție cu Nicușor Dan, Bolojan, USR si, în general, cu oricine se poate numai nu cu AUR. Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare, de la NORDIS la toate șpăgile care îi fac vulnerabili. Și fac balet pe seama ieșirii de la guvernare. Ultimul termen: 20 aprilie. Nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie, v-am zis că nu au voie.

Așa ca folosesc vuvuzelele media să inventeze că m-aș fi văzut cu Bolojan și cine știe ce pact avem. După cum inventau că m-am văzut cu Nicușor Dan (ei fiind cei care l-au votat prin primarii lor).

După cum inventează rupturi în partidul AUR sau în rândul parlamentarilor AUR (reamintesc că suntem singurii care nu am putut fi rupți).”, scrie Simion.

Iar Anca Alexandrescu a și preluat zicerea șefului ei. Pardon, al AUR.

„De cand asteptam precizarile astea!”, scrie moderatoarea TV

Rămâne de văzut ce se întâmplă. Dar și suveranismul ăsta ține tot până la interese, putere și bani.

Pentru cine are răbdare, punem și un video din 2023: Anca Alexandrescu, Mohamad Murad și George Simion. Alte vremuri, alte interese.