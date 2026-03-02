B1 Inregistrari!
Procurorii propuși la conducerea marilor parchete. Pe cine dorește Radu Marinescu

Procurorii propuși la conducerea marilor parchete. Pe cine dorește Radu Marinescu

Adrian Teampău
02 mart. 2026, 19:43
Procurorii propuși la conducerea marilor parchete. Pe cine dorește Radu Marinescu
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Pe cine vede Radu Marinescu la conducerea parchetelor
  2. Controversele care marchează cariera Cristinei Chiriac
  3. DNA Iași a finalizat doar trei rechizitorii
  4. Pe cine dorește Radu Marinescu la DNA
  5. Propunerea lui Radu Marinescu la conducerea DIICOT

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a anunțat numele propuse pentru a ocupa funcțiile de conducere în marile parchete. Este vorba despre Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DNA şi DIICOT.

Pe cine vede Radu Marinescu la conducerea parchetelor

Cristina Chiriac este propusă de ministrul Justiției pentru șefia Parchetului General. Ioan Viorel Cerbu este dorit de Radu Marinescu la șefia DNA, iar Codrin-Horațiu Miron la DIICOT. Pe de altă parte, Marius Voineag este propus adjunct al procurorului general, iar Alex Florența adjunct la DIICOT.

Lista completă a pocurorilor propuși de Ministerul Justiției este următoarea:

  • procuror general – Cristina Chiriac
  • adjunct al procurorului general – Marius Voineag
  • procuror-șef DNA – Ioan Viorel Cerbu
  • procuror-şef adjunct al DNA – Marinela Mincă
  • procuror-şef adjunct al DNA – Marius Ionel Ștefan
  • procuror-șef DIICOT – Codrin-Horaţiu Miron
  • procuror-şef adjunct al DIICOT – Alex Florin Florența
  • procuror-şef adjunct al DIICOT – Gill-Julien Grigore-Iacobici

În jurul multora dintre aceste personaje, dar și a activității lor, planează o serie de controverse. Acestea par să nu fi contat în procedura de selecție și de nominalizare.

Controversele care marchează cariera Cristinei Chiriac

Cristina Chiriac, propusă de Radu Marinescu la conducerea Parchetului General a intrat în magistratură în 2011. Ea a debutat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, iar după trei ani s-a transferat pe o poziție similară la parchetul din Vaslui. În 2015 a fost detaşată la DIICOT Vaslui, iar apoi, în același an, la DNA Iași. Aici a avansat până la poziția de șef al serviciului,

Cristina Chiriac a instrumentat dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu. Ea a participat la flagrantul cu geanta de 1,25 milioane de lei descoperită în portbagaj.

De numele ei este legat un episod controversat care vizează ancheta fostului episcop al Hușilor Cornel Onilă. A fost acuzată că în ancheta șantajului în care Onilă avea calitate de persoană vătămată nu a disjuns cercetările și nu a predat probele video care îl surprindeau pe episcop în timp ce întreținea relații sexuale cu elevii de la seminar. Această anchetă a fost redeschisă în urma unor dezvăluiri din presă, documentate de platforma „Să fie lumină”. Ulterior, Cornel Onilă avea să fie condamnat.

Cristina Chiriac este căsătorită cu judecătorul Adrian Chiriac, vicepreședinte al Curții de Apel Iași. Cei doi dețin un apartament în Iași și cote parte din moștenirea unor terenuri și proprietăți ale părinților în județul Vaslui.

DNA Iași a finalizat doar trei rechizitorii

DNA Iași, condus de Cristina Chiriac, a finalizat în 2025 doar trei rechizitorii, care au fost trimise în judecată de cei opt procurori. Potrivit bilanțului instituției, anchetele au vizat doi administratori de firme, un paznic și alte persoane fără ocupație. DNA Iași condus de preferata lui Radu Marinescu nu a anchetat nici un politician sau șef de instituție în anul ce a trecut.

Numărul de dosare trimise în instanță în 2025, de DNA Iași, a scăzut de trei ori față de 2024, după cum arată bilanțul oficial.

„În cursul anului de referință au fost emise 3 rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea în judecată a 6 inculpați persoane fizice, din care o persoană fizică aflat sub o măsură preventivă (arest preventiv), comparativ cu anul 2024, când au fost emise 9 rechizitorii”, se arată în document.

Pe cine dorește Radu Marinescu la DNA

Ioan Viorel Cerbu este adjunct al șefului DNA, Marius Voineag, al cărui mandat urmează să se încheie. El este preferatul ministrului Radu Marinescu la conducerea DNA. Procurorul Cerbu are o vechime în magistratură de 30 de ani, debutând la Parchetul Judecătoriei Sectorului 3 în 1996. În trei ani a reușit să lucreze în Parchetul General. A ajuns în DNA în 2004 și a ocupat diferite funcții de conduere.

În 2013, s-a tranferat la DIICOT, iar ulterior, a fost numit procuror general la Parchetul Curții de Apel București. În 2023, când Marius Voineag a devenit șeful DNA, Ioan Viorel Cerbu i-a devenit consilier. Apoi a fost numit șeful Serviciului Tehnic al DNA și adjunct al procurorului șef. El a coordonat ultima anchetă în dosarul Portul Constanța.

Procurorul Cerbu are un apartament în București și trei autoturisme, potrivit ultimei declarații de avere. În 2024, a raportat datorii de 50.000 de lei și 27.622 de euro. În conturi deține economii de 30.905 lei. În 2023, Ioan Viorel Cerbu a încasat salarii și drepturi restante în valoare totală de 382.843 lei.

Propunerea lui Radu Marinescu la conducerea DIICOT

Codrin Horațiu Miron a intrat în magistratură în anul 1996, când a fost numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad. În 2005 a început să activeze în cadrul DIICOT. Potrivit propriilor afirmații, aici a anchetat „tot spectrul de infracțiuni de criminalitate organizată”.

În anul 2016 a preluat conducerea biroului teritorial Arad, unde a stat până în 2022 când a devenit procuror-șef al serviciului Teritorial Timișoara.

Din ultima declarație de avere depusă în 2024, preferatul lui Radu Marinescu, deține două terenuri în Arad și două apartamente în același oraș. El mai are două automobile, fabricate în 2022, respectiv 2024. În conturi a strâns și suma de aproximativ 55.000 de euro.

Codrin Horațiu Miron mai avea un împrumut de 70.000 de euro, scadent în 2038, iar venitul său anual se situa la acel moment în jurul sumei de 359.000 de lei.

