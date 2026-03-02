B1 Inregistrari!
Ministerul Justiției a publicat nominalizările pentru șefia Parchetelor. Care sunt numele care pot ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan

Ministerul Justiției a publicat nominalizările pentru șefia Parchetelor. Care sunt numele care pot ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan

02 mart. 2026, 17:23
Ministerul Justiției a publicat nominalizările pentru șefia Parchetelor. Care sunt numele care pot ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan
  1. Pe cine vrea Ministerul Justiției la șefia Parchetelor
  2. Ce urmează pentru numirea șefilor de Parchete

Ministerul Justiției a decis pe cine vrea la șefia Parchetelor. Nominalizările ajung la Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și apoi la președintele Nicușor Dan.

Pe cine vrea Ministerul Justiției la șefia Parchetelor

„În urma analizei candidaturilor prin prisma celor precizate mai sus, ministrul justiției a selectat și propus următorii procurori:

1. Pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe doamna procuror Cristina CHIRIAC;

2. Pentru funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe domnul procuror Marius VOINEAG;

3. Pentru funcţia de procuror-şef al Direcției Naționale Anticorupție, pe domnul Ioan-Viorel CERBU;

4. Pentru cele 2 funcţii de procuror-şef adjunct ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe:
– doamna procuror Marinela MINCĂ;
– domnul procuror Marius-Ionel ŞTEFAN;
5. Pentru funcţia de procuror-şef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe domnul procuror Codrin-Horaţiu MIRON;
6. Pentru cele 2 funcţii de procuror-şef adjunct ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe:
– domnul procuror Alex-Florin FLORENŢA;
– domnul procuror Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI.”,  arată un comunicat al Ministerului Justiției.

Ce urmează pentru numirea șefilor de Parchete

Acum, ministrul Justiţiei înaintează nominalizările pentru șefia Parchetelor, Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ.

Dacă avizul CSM este pozitiv, ministrul Justiției va trimite propunerile către președintele Nicușor Dan. În cazul în care avizul este unul negativ, ministrul Justiției organizează un nou interviu cu candidatul care a primit aviz negativ.

Președintele Nicușor Dan poate refuza, motivat, propunerile venite dinspre Ministerul Justiției, iar decretul de numire sau refuzul trebuie să fie emise în cel mult 60 de zile de la momentul la care a primit propunerea de la ministru.

