Guvernul discută un proiect de lege privind plata pensiilor private / Un nou împrumut pentru restaurarea unor obiective culturale

Guvernul discută un proiect de lege privind plata pensiilor private / Un nou împrumut pentru restaurarea unor obiective culturale

George Lupu
08 aug. 2025, 10:06
Guvernul discută un proiect de lege privind plata pensiilor private / Un nou împrumut pentru restaurarea unor obiective culturale
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul discută vineri un proiect de lege privind plata pensiilor private și aprobă un nou împrumut pentru restaurarea unor obiective culturale.

Cuprins

  • Ce proiect de lege va fi discutat în ședința de Guvern
  • Împrumut de 140 de milioane de euro pentru obiective culturale majore
  • Investiții în sănătate și reglementări privind retrocedările

Ce proiect de lege va fi discutat în ședința de Guvern

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de vineri, un proiect de lege care stabilește cadrul legislativ pentru plata pensiilor private, în urma unei recomandări formulate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Potrivit documentului, pensiile private vor fi achitate prin intermediul unor fonduri special create în acest scop – denumite „fonduri de plată a pensiilor private” – administrate de furnizori autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Acești furnizori pot fi: administratori de fonduri de pensii private, societăți de asigurări de viață, societăți de administrare a investițiilor sau entități nou înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990.

Proiectul mai reglementează și criteriile de înființare și autorizare ale acestor fonduri de plată.

Din 1 august, românii vor plăti contribuția la sănătate (CASS) și pentru pensiile din sistemul administrat privat (Pilonul II și III). Măsura face parte din primul pachet fiscal adoptat de Guvern pentru a acoperi din deficitul bugetar. Contribuția, în valoare de 10%, se achită pentru încasările care depășesc plafonul de 3.000 de lei.

Împrumut de 140 de milioane de euro pentru obiective culturale majore

Tot în ședința de vineri, Executivul va aproba un proiect de lege privind ratificarea unui acord-cadru de împrumut în valoare de 140 de milioane de euro, semnat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Fondurile sunt destinate finanțării a 14 obiective de patrimoniu cu relevanță națională și europeană, potrivit Agerpres.

Printre investițiile vizate se numără:

  • continuarea construirii sălii de spectacole a Operei Naționale Române din Iași,
  • extinderea Muzeului „Grigore Antipa” din București,
  • restaurarea Operei Naționale din București și construirea unui depozit de decoruri,
  • reabilitarea Muzeului Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu,
  • restaurarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia,
  • consolidarea sediului Muzeului Național de Artă Contemporană din București,
  • restaurarea Vilei Regina Maria din Mamaia,
  • modernizarea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca.

Proiectul se va desfășura în perioada 2025–2033, cu finanțare din bugetul Ministerului Culturii.

Investiții în sănătate și reglementări privind retrocedările

Guvernul va aproba și o ordonanță de urgență pentru finanțarea în 2025 a unui nou sediu pentru Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”.

De asemenea, va fi modificată Legea nr. 165/2013 privind restituirea imobilelor confiscate în perioada comunistă. Conform proiectului, dacă intervențiile aduse unui imobil de către stat sau alte entități depășesc 50% din valoarea inițială, acesta este considerat „substanțial modificat” și calificat juridic drept „imobil nou”. În astfel de cazuri, restituirea în natură nu va mai fi posibilă, foștii proprietari urmând să primească doar despăgubiri echivalente, în baza principiului proporționalității.

