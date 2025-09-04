Proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților a fost aprobat automat de Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură depusă de AUR, pentru acest proiect pentru care Guvernul consud de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.

Cuprins

De ce este proiectul de lege privind pensiile magistraților aprobat automat

Asumarea răspunderii de către premierul Ilie Bolojan

De ce este proiectul de lege privind pensiile magistraților aprobat automat

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), alături de POT și SOS România, a depus miercuri patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, ca reacție la angajarea răspunderii pe pachetul de reforme.

Singurul proiect pentru care nu a fost depusă moțiune este cel privind pensiilor magistraților, care astfel este considerat automat adoptat de Parlament și urmează să fie trimis președintelui pentru promulgare. Documentul mai poate fi contestat la Curtea Constituțională.

Plenul reunit al Parlamentului se va întruni joi, de la ora 11:00, pentru prezentarea moțiunilor, urmând ca dezbaterea și votul să aibă loc pe 7 septembrie.

Într-un comunicat, AUR a acuzat guvernul de „abuzuri legislative și măsuri de austeritate impuse prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar”.

Formațiunea susține că programul nu a fost validat de alegători și nici de Parlament la momentul învestirii, iar domeniile vizate de moțiuni sunt economia, companiile de stat, instituțiile autonome și sănătatea, potrivit .

Asumarea răspunderii de către premierul Ilie Bolojan

Luni, premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte de lege din al doilea pachet de reformă, prezentându-le în ședințe succesive ale Camerelor reunite.

Conform Constituției, dacă o moțiune de cenzură depusă în termen de trei zile este adoptată, Guvernul este demis. În absența acesteia sau dacă nu trece de vot, proiectele asumate se consideră adoptate.