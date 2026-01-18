B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Promisiunile ministrului Muncii pentru pensionarii cu venituri mici

Promisiunile ministrului Muncii pentru pensionarii cu venituri mici

Traian Avarvarei
18 ian. 2026, 23:57
Promisiunile ministrului Muncii pentru pensionarii cu venituri mici
Florin Manole (PSD), ministrul Muncii. Sursa foto: Petre Florin Manole / Facebook

Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat că 2026 va fi un „an dificil” pentru pensionarii cu venituri mici. Acesta a precizat că va propune în coaliție reluarea schemei de sprijin financiar pentru acești români. Valoarea exactă a ajutorului va fi cunoscută după adoptarea bugetului de stat pe acest an.

Angajamentul ministrului Muncii față de pensionari

„Voi propune coaliției un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum am avut și anul anterior, de 800 de lei, în două tranșe. Dar este o discuție care trebuie avută cu colegialitate și bună-credință în coaliție, în funcție de resursele bugetare.

S-a decis înghețarea punctului de pensie și de aceea vrem să compensăm cu un sprijin, dacă bugetul ne va permite. Înghețarea pensiei i-a afectat mai ales pe pensionarii cu pensii mici, deoarece la ei s-a resimțit mai puternic creșterea inflației”, a declarat Florin Manole, la Digi24.

Acesta nu a putut spune dacă se va modifica pragul de venit până la care se acordă ajutorul financiar. Anul trecut, sprijinul a fost acordat, în două tranșe, pensionarilor cu venituri mai mici de 2.740 de lei.

Tags:
Citește și...
Oana Gheorghiu a anunțat cum merge reforma companiilor de stat: „Știu că oamenii s-au săturat să audă că facem reformă”. Ce e diferit acum (VIDEO)
Politică
Oana Gheorghiu a anunțat cum merge reforma companiilor de stat: „Știu că oamenii s-au săturat să audă că facem reformă”. Ce e diferit acum (VIDEO)
Cum explică Băsescu gestul pe care l-a făcut cu mâna la catafalcul lui Ion Iliescu (VIDEO)
Politică
Cum explică Băsescu gestul pe care l-a făcut cu mâna la catafalcul lui Ion Iliescu (VIDEO)
Traian Băsescu a dezvăluit ce pensie are. Fostul președinte spune că suma cu care a ieșit din activitate era „ridicolă”
Politică
Traian Băsescu a dezvăluit ce pensie are. Fostul președinte spune că suma cu care a ieșit din activitate era „ridicolă”
Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic de la Davos, deși se anunță o reuniune istorică. Cine va reprezenta România
Politică
Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic de la Davos, deși se anunță o reuniune istorică. Cine va reprezenta România
Miruță: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher”. Situație uluitoare la singura fabrică de avioane militare din România
Politică
Miruță: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher”. Situație uluitoare la singura fabrică de avioane militare din România
Soții Iohannis și-au plătit datoriile pentru care au fost somați de Primăria Sibiu
Politică
Soții Iohannis și-au plătit datoriile pentru care au fost somați de Primăria Sibiu
Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta e să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, în așa fel încât să nu pierdem banii
Politică
Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta e să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, în așa fel încât să nu pierdem banii
Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare. Cum a ajuns la această concluzie
Politică
Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare. Cum a ajuns la această concluzie
Ministrul USR al Economiei: Ani de zile va mai fi această tensiune între reformiști și antireformiști. Să renunțăm să mai fim reformiști, ca să fie unii mulțumiți? Oare Bolojan de ce deranjează? Sau în Justiție de ce sunt tensiuni? (VIDEO)
Politică
Ministrul USR al Economiei: Ani de zile va mai fi această tensiune între reformiști și antireformiști. Să renunțăm să mai fim reformiști, ca să fie unii mulțumiți? Oare Bolojan de ce deranjează? Sau în Justiție de ce sunt tensiuni? (VIDEO)
Ministrul Sănătății, reacție după ce un senator POT a propus ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament
Politică
Ministrul Sănătății, reacție după ce un senator POT a propus ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament
Ultima oră
23:37 - Grav accident feroviar în Spania: Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. Bilanțul provizoriu al victimelor (VIDEO)
23:12 - Eugen Cristea, primele sărbători fără soția sa: Revelionul l-am făcut singur… singur. Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori
22:43 - Gabriela Firea a gătit un desert. Rețeta sa pentru tartă cu ovăz și afine (FOTO)
22:23 - De ce Dorian Popa nu-l suportă pe Cătălin Moroșanu: „Pentru mine ești o păsărică”. De la ce a pornit conflictul
21:56 - Olt: Femeie lovită mortal de o mașină. Șoferul a fugit. Ce a urmat
21:32 - Oana Gheorghiu a anunțat cum merge reforma companiilor de stat: „Știu că oamenii s-au săturat să audă că facem reformă”. Ce e diferit acum (VIDEO)
20:52 - Ministrul Apărării, despre drona găsită în Vrancea: Am multe semne de întrebare, sunt multe scenarii posibile. E o provocare și pentru mine (VIDEO)
20:20 - Cine e indianul care a salvat-o pe copila din lacul înghețat: „Am şi eu, în India, o fetiţă la fel. Mi-e dor de fetiţa mea” (VIDEO)
19:49 - Cum explică Băsescu gestul pe care l-a făcut cu mâna la catafalcul lui Ion Iliescu (VIDEO)
19:17 - Reacții din UE după ce Trump a amenințat 8 țări europene cu noi tarife vamale. Ce a transmis Nicușor Dan