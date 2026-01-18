Promisiunile ministrului Muncii pentru pensionarii cu venituri mici

Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat că 2026 va fi un „an dificil” pentru pensionarii cu venituri mici. Acesta a precizat că va propune în coaliție reluarea schemei de sprijin financiar pentru acești români. Valoarea exactă a ajutorului va fi cunoscută după adoptarea bugetului de stat pe acest an.

Angajamentul ministrului Muncii față de pensionari

„Voi propune coaliției un sprijin pentru cu venituri mici, așa cum am avut și anul anterior, de 800 de lei, în două tranșe. Dar este o discuție care trebuie avută cu colegialitate și bună-credință în coaliție, în funcție de resursele bugetare.

S-a decis înghețarea punctului de pensie și de aceea vrem să compensăm cu un sprijin, dacă bugetul ne va permite. Înghețarea pensiei i-a afectat mai ales pe pensionarii cu pensii mici, deoarece la ei s-a resimțit mai puternic creșterea inflației”, a declarat Florin Manole, la

Acesta nu a putut spune dacă se va modifica pragul de venit până la care se acordă ajutorul financiar. Anul trecut, sprijinul a fost acordat, în două tranșe, pensionarilor cu venituri mai mici de 2.740 de lei.