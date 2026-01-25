Radu Miruță, declarații controversate despre Ceaușescu

Radu Miruță, ministrul Apărării, a făcut o serie de declarații controversate despre Nicolae Ceaușescu. El vede și părți bune în dictatura comunistă care a sufocat România până în 1989.

a făcut o serie de declarații controversate despre Nicolae Ceaușescu. El a fost întrebat, într-o emisiune de televiziune, dacă fostul dictator a fost un patriot.

Radu Miruță a evitat un răspuns clar, încercând să facă pe plac atât anticomuniștilor cât și nostalgicilor după dictatura dinainte de 1989. Astfel, a reușit să găsească argumente, așa cum le-a numit, în favoarea „patriotismului” fostului dictator comunist. Mai mult, s-a arătat confuz în legătură cu istoria comunismului, atribuindu-i lui Ceaușescu .

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a declarat ministrul la Digi24.

În realitate, Gheorghe-Gheorghiu Dej, predecesorul lui Nicolae Ceaușescu, a fost cel care a coordonat campanie de persecuție „a elementelor duşmănoase R.P. Române”, cum erau numiți condamnații politic. Lucru care i-a fost adus la cunoștință lui Miruță, de moderatorii emisiunii.

Ministrul Apărării „vede” patriotismul lui Ceaușescu

La insistențele moderatorului, care a ținut să-i afle părerea despre patriotismul lui Nicolae Ceaușescu, Radu Miruță și-a exprimat punctul de vedere. În favoarea patriotismului fostului dictator, el a făcut referire la politica de industrializare forțată, pe datorie. A dat de înțeles că ar fi fost un lucru pozitiv, dacă nu ar fi dus la izolarea interacțiunii României cu celelalte state.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”, a spus Miruță.

Deși interlocutorul a continuat să-i ceară un răspuns mai clar, ministrul a încercat să scape cu o formulare ambiguă. A spus că există argumente atât în favoarea patriotismului, cât și contra.

„V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul (…) Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”, a afirmat acesta.

Radu Miruță pare ignorant la istoria comunismului

Afirmațiile referitoare la „patriotismul” lui Nicolae Ceaușescu, arată că nu este tocmai punctul forte al lui Radu Miruță. Dimpotrivă, ministrul are lacune destul de mari pe acest subiect. Departe de a fi fost un patriot, Nicolae Ceaușescu a fost un dictator care și-a înfometat poporul, privându-l de bunuri de strictă necesitate, iar către final a dat ordin, chiar, să fie omorât.

Personal, pe vremea când era general, Nicolae Ceaușescu a condus represiunea împotriva țăranilor din Vrancea și Galați care se opuneau colectivizării. Există numeroase mărturii despre torturile și atrocitățile pe care le-a ordonat împotriva țăranilor revoltați. Flancat de două tancuri, Ceaușescu a ordonat deschiderea focului de pe mitralierele aflate în camioanele care însoțeau tancurile omorând nouă țărani la Vadu Roșca (Vrancea).

Pentru a lichida datoria externă uriașă contractată în vederea derulării procesului de industrializare, Nicolae Ceaușescu a direcționat o mare parte a producției agricole și industriale către export. Populația a fost privată până și de cele mai elementare alimente și bunuri de consum. Începând cu anii 1986-1987 a instituit raționalizarea produselor de bază. Benzina, pâinea, uleiul, zahărul, făina, orezul au fost distribuite pe cartele alimentare.

Concomitent a dus o politică de îngrădire a drepturilor cetățenești după modelul stalinist.