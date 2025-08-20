Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a pus protestul de miercuri al Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva pe seama unor „directorași” și „șefuți” care se tem că-și vor pierde funcțiile în urma reformei pe care ea vrea s-o facă la Romsilva.

Cum a reacționat Buzoianu la protestele sindicaliștilor din silvicultură

Ce a spus Buzoianu despre demiterile din fruntea Romsilva

„Cel care urla la microfon în fața mea (președintele Federației Silva, Silviu Geană – n.r.), la întrebarea: ”îmi puteți da microfonul să le adresez și eu un mesaj?”, (…) s-a ținut agățat cu ghearele de microfon. Un om care zice că vrea să dialogheze, dar care s-a ținut cu ghearele de microfon, ca nu care cumva mesajul ministrului să ajungă la oameni. Nu se poate ascunde adevărul.

În aceste zile manipulează cu tot ce au de manipulat. Știu că trimit în fiecare zi e-mailuri la toate filialele, comunică cu oamenii aceștia ca și cum ar fi niște numere. Au trimis acum câteva zile o adresă să vină de urgență 25 de oameni din fiecare județ. Pentru ei, asta sunt pădurarii, paznicii, juriștii, contabilii pe care i-au adus aici – niște numere. Eu vreau să-i transform în niște oameni cu o misiune.

Fără acel microfon, evident că mesajele nu ajungeau și, de fapt, ăsta e simbolul a ceea ce a ajuns Romsilva azi. Niște așa-ziși lideri, niște directorași și șefuți care țin puterea strânsă, comunicarea strânsă cu toți pădurarii și încearcă să manipuleze o reformă reală care înseamnă, de fapt, protejarea pădurilor, scăderea numărului de posturi pentru șefuți”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministra a mai spus că ea e singurul aliat al oamenilor de bună credință din Romsilva, care vor o reformă adevărată a Regiei.

„Vă garantez că dacă azi nu m-aș fi atins de posturile directorilor, nu era niciun om aici. Oamenii aceștia care au venit aici sunt manipulați, din păcate, de o conducere care ține comunicarea în sân și nu zice adevărul, că i-a adus aici să ceară dreptul conducerii, să-și păstreze bonusul de pensionare de 100.000 euro, fotolii călduțe de directoraș.

(Singurii care sunt) în pericol real să-și piardă locurile de muncă sunt directorii”, a mai afirmat Diana Buzoianu.

Ministra a mai susținut că de la 99 de directori în Romsilva , toți angajați prin concurs: „După ce va trece această reformă, după ce vom angaja prin concurs cei 12 directori, pentru care va fi un vaiet mare, că de la 99 de directori s-a ajuns la 12, aceștia au o misiune critică: să dea mai departe un semnal important că s-a terminat cu politicul, cu întorsul ochilor de la infracțiunile de mediu, cu păstorirea pădurilor în interesul unor grupuri, cu petreceri la cabanele din păduri, s-a terminat cu toate petrecerile făcute la hoteluri, care nu apar nicăieri înregistrate”.

Reacția Dianei Buzoianu vine după ce câteva sute de reprezentanți ai Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva au protestat în fața ministerului, nemulțumiți de proiectul privind reorganizarea Romsilva.

Amintim că Buzoianu a anunțat, recent, că au fost finalizate verificările Corpului de Control la Regia Regiei Națională a Pădurilor și „ : pierderi financiare masive, prime nejustificate acordate în direcții cu pierderi, fonduri speciale gestionate defectuos”. Ministra Mediului a precizat că a trimis raportul Corpului de Control la Parchetul General, „în vederea continuării cercetărilor pentru fapte cu caracter penal”.