PSD ar putea vrea Finanțele și Secretariatul General al Guvernului dacă nu va da premierul, spune Vasile Dâncu: „S-ar putea să înclinăm a nu mai face niciun minister”

Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD, susține că social-democrații ar putea dori Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor în scenariul în care nu vor da ei premierul, transmite News.ro.

„Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei sunt cele două ministere avizatoare care în orice negociere de algoritm de guvernare sunt cele dintre care se alege. La noi există cine are premierul nu are Secretariatul General al Guvernului şi nu alege primul între cele două ministere avizatoare. E un algoritm gândit de mult în politica românească şi chiar funcţionează când se fac coaliţii sau alianţe”, a declarat Vasile Dâncu, luni seară, la Profit News.

Întrebat ce va alege PSD dacă PNL va avea premierul, social-democratul a afirmat: „Nu am stabilit ce alegem, dar eu presupun că am lua Finanţele având în vedere că sunt alte ministere la care noi nu avem acces, cel puţin în varianta de acum: Dezvoltarea este la UDMR, am văzut că Mediul este la UDMR, adică sunt ministere economice sau Fondurile Europene nu ştiu la cine ar fi. Este normal ca aceste funcţii economice, funcţiile din ministerele de forţă, legate de membrii în CSAT, se aleg cumva între participanţii la guvernare şi atunci cine are una, nu putea lua cealaltă”.

Președintele Consiliului Național al PSD ssusține că nu s-a luat vreo decizie pentru schimbarea structurii Guvernului și că e posibil să nu apară vreun minister în plus în viitoarea arhitectură.

„Cred că până la urmă şi din perspectiva strategică, din perspectivă comunicaţională, în această sărăcie şi în această criză pe care o avem acum, s-ar putea să înclinăm a nu mai face niciun minister. Am face eventual nişte miniştri delegaţi pe aceste zone, dar care să nu mai însemne aparate grele, ministere separate şi să renunţăm la acea idee”, a explicat Vasile Dâncu.

Marcel Ciolacu a spus marți dimineață că PSD va merge cu propunere de premier la Cotroceni.