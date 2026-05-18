Claudiu Manda, secretarul general al PSD și unul dintre politicienii din prima linie a luptei pentru debarcarea Guvernului Bolojan, a fost surprins fumând pe stadion, la . Asta deși, de mai bine de 10 ani, legea în România interzice fumatul pe stadioane.

Manda fumează pe stadion, printre copii

Imaginile surprinse de Raed Krishan de la îl arată pe Claudiu Manda fumând în tribuna VIP a stadionului, printre copii și cu Hagi aflat la doar câteva scaune în spatele lui.

Lângă Manda era soția lui, primărița Craiovei. Lia Olguța Vasilescu nu i-a atras atenția că n-are voie să fumeze pe stadion…

Legea e pentru fraieri

„Știți care ar fi fost procedura pe care stewarzii ar fi fost obligați să o urmeze? Să meargă la domnul cu țigară, să-i ceară să o stingă, și dacă ar fi refuzat, să-l scoată din stadion, iar Jandarmeria să-i aplice amendă.

Nu s-a întâmplat așa ceva fiindcă nici un steward nu și-ar fi permis să procedeze în acest mod. Imaginați-vă această scenă într-una din țările nordice sau în Germania, de exemplu. Indiferent de numele politicianul și de funcția pe care o deține, respectivul ar fi avut de suferit”, a scris Dan Udrea, într-un articol pentru Golazo.