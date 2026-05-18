Acasa » Sport » În România, legea e pentru fraieri: PSD-istul Claudiu Manda a fumat pe stadion, deși legislația românească interzice acest lucru de 10 ani

În România, legea e pentru fraieri: PSD-istul Claudiu Manda a fumat pe stadion, deși legislația românească interzice acest lucru de 10 ani

Traian Avarvarei
18 mai 2026, 17:59
În România, legea e pentru fraieri: PSD-istul Claudiu Manda a fumat pe stadion, deși legislația românească interzice acest lucru de 10 ani
Claudiu Manda fumează pe stadion. Sursa foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Cuprins
  1. Manda fumează pe stadion, printre copii
  2. Legea e pentru fraieri

Claudiu Manda, secretarul general al PSD și unul dintre politicienii din prima linie a luptei pentru debarcarea Guvernului Bolojan, a fost surprins fumând pe stadion, la meciul U Craiova – U Cluj. Asta deși, de mai bine de 10 ani, legea în România interzice fumatul pe stadioane.

Manda fumează pe stadion, printre copii

Imaginile surprinse de Raed Krishan de la Golazo îl arată pe Claudiu Manda fumând în tribuna VIP a stadionului, printre copii și cu Hagi aflat la doar câteva scaune în spatele lui.

Lângă Manda era soția lui, primărița Craiovei. Lia Olguța Vasilescu nu i-a atras atenția că n-are voie să fumeze pe stadion…

Legea e pentru fraieri

„Știți care ar fi fost procedura pe care stewarzii ar fi fost obligați să o urmeze? Să meargă la domnul cu țigară, să-i ceară să o stingă, și dacă ar fi refuzat, să-l scoată din stadion, iar Jandarmeria să-i aplice amendă.

Nu s-a întâmplat așa ceva fiindcă nici un steward nu și-ar fi permis să procedeze în acest mod. Imaginați-vă această scenă într-una din țările nordice sau în Germania, de exemplu. Indiferent de numele politicianul și de funcția pe care o deține, respectivul ar fi avut de suferit”, a scris Dan Udrea, într-un articol pentru Golazo.

Ludovic Orban: PSD-ul face pe fata mare, dar a depus moțiune cu AUR. Acum să-și asume împreună guvernarea
