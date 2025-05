PSD nu mai are capacitatea să influențeze electoratul. Ionuț Pucheanu confirmă eșecul strategiei lui Ciolacu (VIDEO)

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați, recunoaște că PSD nu mai are capacitatea de a influența alegătorii pentru a-și impune proprii candidați. El sugerează că strategia conducerii social-democrate care s-a bazat pe aleșii locali pentru a câștiga este greșită.

a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale în Galați, cu aproape 41%. Pe locul al doilea, Nicușor Dan a obținut aproape 21%, iar Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR, a depășit cu puțin 20%. Acesta este contextul în care primarul PSD al municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a comentat rezultatele din primul tur.

Într-o intervenție telefonică la B1 TV, în emisiunea Bună Dimineața România, Ionuț Pucheanu a sugerat că strategia electorală a conducerii coaliției a fost greșită. El a confirmat că nici primarii partidului și nici președinții de consilii județene nu mai sunt capabili să mai influențeze alegătorii așa cum o făceau în urmă cu 20 – 30 de ani. Aceștia au pierdut terenul în fața influencerilor de pe platformele de socializare.

Primarul municipiului recunoaște că politicienii PSD și PNL, în ciuda mesajelor pe care le-au transmis imediat după alegerile prezidențiale din iarnă, nu au înțeles nimic din ceea ce dorește electoratul. De aceea, consideră el, s-a ajuns la această situație și la rezultatele de acum.

„Cel mai probabil cu toții am greșit. Cu toții am greșit pentru că ne-am complăcut într-o situație pe care am crezut că o putem remedia în câteva luni. Suntem cu toții de vină pentru că dincolo de mesajele pe care le-am dat în alea două – trei zile de după primul tur din iarnă – am văzut s-a transmis, eu nu am transmis lucrul acesta, dar îmi asum pentru că sunt parte din echipă – că am înțeles ce vrea electoratul. Pare că nu am înțeles nimic, dar absolut nimic, din ce vrea electoratul. Eu mă aștept în continuare, sincer, la același mesaj, anume că dacă nu există continuitate economia se va duce în «junk» și cred că acesta este mesajul pe care îl vom vedea în continuare, a explicat primarul municipiului Galați.

PSD și-a pierdut capacitatea de a influența alegătorii

Ionuț Pucheanu nu crede că în PSD va avea loc o răfuială care va duce la schimbări în conducerea partidului. Pe de altă parte, se arată ironic în legătură cu concluziile care vor rezulta din analiza alegerilor, ce urmează să fie făcută în coaliția de guvernare. În acest context, Ionuț Pucheanu spune că nu știe ce va urma după acest prim tur, dacă va mai rezista coaliția sau dacă se va sparge.

„Acest obicei de a ne lua gâturile între noi, în PSD, a fost eradicat și suntem pe stabilitate și pe continuitate. …Eu înțeleg perfect ceea ce spuneți doar că, în momentul de față, dincolo de micile înțepături pe care le-am strecurat, mi-e greu să vă spun cum vor decurge discuțiile în alianță. Discuțiile în alianță sunt apanajul unui număr extrem de mic de oameni, oameni cu cunoștințe solide politice și antropologice pentru că și aici, să înțelegi cetățeanul, nu este de ici de colo. De aceea îmi este greu să spun ce va urma”, a comentat Ionuț Pucheanu.

Primarul municipiului Galați recunoaște că aleșii locali, fie că sunt primari sau președinți de consilii județene nu mai au capacitatea de a influența alegătorii. El susține că vremurile în care armatele de alegători și simpatizanți ai PSD și PNL se încolonau în spatele liderilor locali au trecut. Drept urmare acuză, fără să o spună direct, strategia electorală greșită a coaliției de guvernare.

Strategia electorală a fost greșită

Paradoxal, însă, deși spune că aleșii locali nu mai au influență asupra alegătorilor, pentru a-i determina să voteze candidatul propus de partid, susține că aceștia ar ieși din nou, dacă ar fi alegeri locale.

„Nu știu dacă votul arătat de cetățeni este musai împotriva Alianței. Eu cred așa, apropos de partide politice, eu cred că dacă primarii cei în funcție, ăștia blamați de toate conducerile partidelor politice, candidează mâine sau dacă în weekendul viitor ar fi din nou alegeri locale, eu bag mâna în foc că 95% dintre ei ies înapoi primari fără nici o problemă. Nu este o problemă cu primarul sau cu candidatul la primărie, ca să tragem concluzii”, a mai spus Ionuț Pucheanu.

Primarul municipiului Galați a precizat că astfel de strategii electorale bazate pe aleșii locali nu mai sunt de actualitate pentru că influencerii de pe platformele de socializare au o influență mult mai mare asupra alegătorilor.

„Aș putea intra în amănunte care ar putea face deliciul presei pentru următoarea lună. Dar nu am s-o fac din respect pentru colegii mei și pentru organizația din care fac parte. Am să spun doar atât, că sunt unele persoane, personaje, care au rămas în daturile de acum 20 – 30 de ani. Mă arunc de la parter, cu ghilimelele de rigoare dacă mai aud analize de genul acesta: «Dom’ne, dacă lucrezi la stat votezi cu PSD, dacă a venit până în 12, a votat cu PSD, dacă este până în 18.00 votează cu PNL».

Astea erau acum 20 de ani. Acum 20 de ani dacă președintele CJ dădea cu pumnul în masă, s-aliniau norii, iar soarele și luna apăreau pe cer. Nu mai este așa. Primarul este un om de administrație și este judecat pe ceea ce livrează local. Nu stă pe TikTok, nu este influencer să-și pună făină în cap sau nu știu ce să facă pentru a influența pe unul și pe altul…”, a mai spus .

Condițiile în care pot fi câștigate alegerile

În opinia sa în turul al doilea, nu va conta pe cine va susține PSD pentru că alegătorii vor vota pe cine vor dori. Ionuț Pucheanu consideră că pentru a avea succes în alegeri este nevoie de un candidat bun, un proiect politic bun sau o emoție care să atragă votanții.

„Indiferent de dialog și de modul în care conducerea partidului se va poziționa față de un candidat sau altul, eu bag mâna în foc că cetățeanul va alege în cunoștință de cauză, neținând cont de nici un sfat al nimănui, de la nivel local sau central.

Ideea de nucleu dur în care toată lumea era încolonată, armatele PSD, armatele PNL…s-a terminat… Ori e proiectul ca lumea, ori e candidatul ca lumea, ori este emoția creată. Dacă nu le ai pe niciunele dintre acestea, stai acasă.”, a mai spus primarul municipiului Galați.