PSD se reunește duminică pentru a decide strategia privind bugetul pe 2026

Selen Osmanoglu
15 mart. 2026, 09:59
Cuprins
  1. Ce a spus Grindeanu
  2. Miniștrii PSD vor aviza proiectul cu obiecții
  3. Guvernul adoptă proiectul de buget pe 2026

Consiliul Politic Național al Partidul Social Democrat (PSD) se reunește duminică pentru a stabili dacă social-democrații vor vota în Parlament bugetul pe 2026 și dacă vor depune amendamente la proiectul transmis de Guvern. Decizia vine în contextul adoptării proiectului de buget și a blocajelor generate la nivel guvernamental.

Ce a spus Grindeanu

Președintele Sorin Grindeanu a anunțat că duminică va avea loc ședința Consiliului Politic Național pentru a decide poziția partidului față de buget, conform Agerpres.

„Vom avea un Consiliu Politic Național în care vom decide poziția noastră legată de buget, pentru că ne așteptăm ca până la sfârșitul acestei săptămâni proiectul de buget să fie trimis în Parlament, astfel încât în perioada de final de săptămână să poată fi depuse amendamente la buget și înainte de dezbaterile din plen, care în mod normal ar trebui să înceapă într-o săptămână, să avem punctul de vedere al PSD pe proiectul de buget trimis de către Guvern. Asta vom hotărî duminica viitoare în Consiliul Politic Național”, a declarat Grindeanu la sediul central al PSD.

Miniștrii PSD vor aviza proiectul cu obiecții

Joi, partidul a transmis că reprezentanții săi din Guvern vor aviza proiectul de buget pentru 2026 cu obiecții, dar vor folosi dezbaterea parlamentară pentru a rezolva blocajele provocate de premier la nivel guvernamental.

„PSD va aviza proiectul de buget pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental. Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din coaliție să transpună în legea bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului”, preciza partidul într-un comunicat oficial.

Guvernul adoptă proiectul de buget pe 2026

Guvernul a adoptat joi seara proiectul de buget pe 2026, care urmează să fie dezbătut și supus aprobării Parlamentului în cursul săptămânii viitoare.

Decizia Consiliului Politic Național al PSD de duminică va clarifica dacă partidul va susține proiectul, va propune amendamente sau va menține anumite obiecții, într-un moment esențial pentru elaborarea legii bugetului și pentru planurile economice ale României.

