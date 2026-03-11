B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » UPDATE: Parlamentul a votat „pentru” solicitarea SUA de a aduce avioane în România. Din cauza scandalului făcut de opoziție, Grindeanu a suspendat dezbaterile(VIDEO)

Adrian A
11 mart. 2026, 17:40
  1. Circ în Parlament. Sorin Grindeanu oprit din discurs
  2. Apoi a venit discursul lui George Simion

UPDATE: Dezbaterile din Parlament pe soliciatrea americanilor de a aduce avioane la baza Kogălniceanu și la Câmpia Turcii au fost suspendate de președintele de ședință Sorin Grindeanu. Așa că s-a trecut la votul privind solicitarea CSAT. 272 de parlamentari au votat „pentru”, 18 „contra”, 5 abțineri, 2 parlamentari nu au votat.

Știre inițială:

Circ în Parlament. Sorin Grindeanu oprit din discurs

Primul discurs în Parlament l-a avut președintele Senatului și al PSD, Sorin Grindeanu. Cu greu a putut trece de huiduielile și fluierăturile celor din opoziție, conduși de AUR. Adică exact cei care chemau americanii în România.

„Ne aflăm într-un context de securitate internațională fără precedent. (…) România are nu doar dreptul, ci și responsabilitate de a contribui activ la consolidarea securității regionale. În acest cadru, aprobarea soicitării SUA reprezintă un gest firesc și necesar. E un semnal clar că România își respectă angajamentele și că este un partener serios și poate să contribuie la securitatea aliaților săi. Votul este o dovadată de resposabilitate ca stat aliat.”, a afirmat Sorin Grindeanu, în Parlament, în huiduielile celor de la AUR și restul opoziției

Însă cu greu. Parlamentarii din opoziție au făcut tot ce au putut să îl oprească. Așa arată democrația lor. Aia pe care o deplâng la ușile americanilor pe care acum nu îi vor în România. Că ne bagă în război.

Apoi a venit discursul lui George Simion

S-a făcut imediat liniște după ce la tribună a ajuns Simion. Liderul AUR a uitat când îl încuraja pe Trump să cucerească Groenlanda și când tăia torturi în cinstea lui. Acum a schimbat propaganda și îi sperie pe români că SUA ne bagă în război.

„Nu vom vota și nu ne dăm acordul pe scrisorile domnului Nicușor Dan venite de la domnul Grindeanu. Nu avem garanția că scopul și intențiile sunt doar defensive. Doar 64 de parlamentari au consultat acel document clasificat. Avem răspunderea ca niciun cetățean să nu fie supus riscurilor.

„Prețuim parteneriatul strategic cu SUA, dar avem datoria de a apăra cetățenii români de război. Nu le putem garanta că în momentul ăsta nu există riscuri de securitate pentru ei.

Poporul rămân e iubitor de Dumnezeu și pace. Bunicii și părinții noștri și-au pus speranța în America. Acum vrem să știm ce votăm. Alegerile ne-au fost anulate și decizia de azi e luată de o putere nelegitimă.”, a afirmat liderul AUR în Parlament.

Ana Maria Gavrilă, președinta POT, a luat și ea cuvântul.

„Nicușor Dan a fost pus președinte al României. Acum vedem că este o glumă. Pus în fața unei situații serioase, nu își asumă decizii. Aceste cereri de la parteneri strategici se negociază. Nicușor Dan nu ne spune ce a negociat.

Parlamentul are atribuții în momentul în care există un conflict militar, atunci când trebuie aprobată participarea României la operațiuni militare. Intră România într-un război dacă ați trimis în Parlament și nu vreți să spuneți?

POT susține SUA, parteneriatul strategic, dar nu putem să luăm decizii în orb. E o mascaradă. Nu e decizia Parlamentului. Asumați-vă sau dați-vă demisia”, a spus Anamaria Gavrilă.

