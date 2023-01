Punctaj în PNL cu „mesaje-cheie” pentru a-l apăra pe Lucian Bode în încercarea disperată de a scăpa de acuzațiile de plagiat / Emilia Șercan: Marionetele peneliste trec acum la atacarea mea

În PNL circulă un punctaj de partid cu mesaje-cheie prin care liderii liberalilor sunt instruiți să îl laude pe Lucian Bode și să o atace pe Emilia Șercan, în contextul acuzațiilor de plagiat pe care le-a lansat jurnalista de investigații la adresa secretarului general al PNL, arată un document consultat de HotNews.ro.

Într-o anchetă publicată în în luna noiembrie, jurnalista Emilia Șercan l-a acuzat pe Lucian Bode, secretar general al PNL și ministru al Afacerilor Interne, că din textul tezei cu care a obținut titlul de doctor, explicând ulterior pe B1 TV că probabil ar mai găsi „ ” plagiate dacă ar continua analiza.

Aceeași Emilia Șercan a scris luni, 9 ianuarie, în PressOne, că Bode a dat în judecată Universitate Babeș-Bolyai într-o tentativă disperată de a bloca iminenta emitere a unui verdict de plagiat în cazul tezei sale doctorale. Deputatul USR Claudiu Năsui a atras atenția la rândul său că liberalul , nu fondul problemei.

Punctaj în PNL cu „mesaje-cheie” pentru a-l apăra pe Lucian Bode în fața acuzațiilor de plagiat

În interiorul PNL a fost transmis un punctaj către liderii de partid, liberalii fiind instruiți să o atace pe jurnalistă și să îl apere pe politicianul acuzat de plagiat.

„Nu există dubiu că tot acest scandal este o vendetă politică împotriva ministrului Bode. Doamna Șercan a lansat niște acuzații netemeinice, fără o minimă pregătire de specialitate în domeniul studiilor de securitate și relațiilor internaționale sau în domeniul securității energetice. Domnia sa poate fi orice, dar numai obiectivă nu. Prezumția de imparțialitate pe care ar trebui să o aibă orice jurnalist pică în cazul de față, deoarece Emilia Șercan este autoarea unor plângeri împotriva ministrului Bode și, clar, nu poate fi bănuită de cele mai bune intenții”, se arată în punctajul trimis liderilor PNL, văzut de HotNews.ro.

În același punctaj, mai scrie: „Ministrul Bode a arătat mereu deschidere pentru a clarifica orice aspect referitor la teza de doctorat. Cu toate acestea, verificările trebuie să se încadreze în limitele legii și să urmărească interese legitime. Nimeni nu poate fi blamat pentru că își caută dreptatea în instanță și pentru că vrea respectarea legii. Dimpotrivă. Tot acest demers este unul pentru respectarea legii”.

Emilia Șercan: Nu trebuie să fii specialist în relații internaționale, ca dr. Bode, ca să citești un text și să constați că e identic cu altul

Jurnalista de investigații a avut o reacție la punctajul PNL și susține că „marionetele peneliste” trec acum la atacarea sa și la decredibilizarea anchetei pe care a făcut-o în noiembrie, prin care arăta că „o cincime din teza lui dr. Bode e plagiată”.

„Nu am avut nicio îndoială, în trecut, că au existat astfel de ordine politice pentru a fi atacată atunci când am scris despre tot felul de impostori cățărați în funcții publice. Nu am avut nicio îndoială, de-a lungul timpului, că multe dintre atacurile care m-au vizat în ultimii ani, și au fost destule, venite de la tot felul de lighioane care se autointitulează ziariști – în realitate spălători ai unor cadavre politice – au fost făcute la comanda impostorilor despre care am scris”, a scris Emilia Șercan, luni seară, pe Facebook.

Ea a amintit și de „kompromatul” cu care s-a confruntat după ce a scris despre „plagiatul lui dr. Ciucă”.

„Nu am nicio îndoială că kompromatul pus la cale cu ajutorul unei probe scurse din Poliția Română păstorită de dr. Bode, după ce am scris despre plagiatului lui dr. Ciucă, a fost un act deliberat în care sunt implicați mahări de la vârful statului. Doar că justiția aflată sub comandă politică bate pasul în acest dosar de un an de zile”, a adăugat Emilia Șercan.

„De la kompromat, marionetele peneliste trec la acum la atacarea mea publică și la decredibilizarea anchetei pe care am făcut-o în noiembrie, prin care am arătat că o cincime din teza lui dr. Bode e plagiată. Nu trebuie să fii specialist în relații internaționale, ca dr. Bode, ca să citești un text și să constați că e identic cu un altul. Trebuie doar să știi să citești, domnule dr. Bode!”, a punctat jurnalista.

Emilia Șercan spune că nu va face „niciun pas înapoi”.

„Nu am acceptat și nu voi acceptat nicio acțiune de intimidare, deși în ultimul an a fost un tăvălug de atacuri la adresa mea. Voi anunța instituțiile media internaționale și instituțiile europene despre acest această nouă operațiune, așa cum am făcut și în trecut. Nu voi face niciun pas înapoi, băieți! Niciunul!”, a mai spus Emilia Șercan.