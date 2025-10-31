B1 Inregistrari!
Punctul nevralgic al Oanei Gheorghiu, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Ce au împotriva căsătoriei?

Adrian A
31 oct. 2025, 14:58
Suveraniștii depistează un punct slab al trio-ului acestei perioade: Oana Gheorghiu, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Toți au parteneri de viață, dar nu vor să se căsătorească.

Ce au împotriva căsătoriei Gheorghiu, Bolojan și Dan

Suveraniștii, oameni care promovează familia tradițională și căsătoria, se uită atent spre ideea de familie a celor care ne conduc. Și, după cum știm, Nicușor Dan a fost făcut albie de porci din cauza relației pe care o are cu Mirabela Grădinaru.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru

„Prima concubină a țării”, „Să nu i se spună primă doamnă. Nu e o doamnă”, „SPP păzește și amantele țării?” sunt doar câteva din atacurile de care a avut parte Mirabela Grădinaru. Pe lângă cele legate de cei doi copii ai cuplului Nicușor Mirabela, despre care s-a spus că nu sunt botezați. În exclusivitate pentru B1 TV, partenera de viață a președintelui a prezentat certificatele de botez ale copiilor.

Cât despre nuntă, nici Nicușor Dan, nici Mirabela Grădinaru nu au dat detalii. Au zis doar că o vor face. De ce nu au făcut-o până acum, nu au zis, deși sunt împreună de peste 20 de ani.

Ilie Bolojan și Ioana

În atenția publică a intrat și Ilie Bolojan. Situația lui nu seamănă cu a lui Nicușor Dan. Premierul a fost căsătorit o dată, dar a divorțat. Bolojan a avut o căsnicie timp de 20 de ani cu Florentina Bolojan, alături de care are două fiice. În 2013, cei doi s-au despărțit. Iar noau poveste de dragoste a șefului Guvernului durează de vreo trei ani de zile. Așa că Bolojan e mai greu de atacat pe această temă. Poate fi salvat de celebra vorbă românească: prima dată e greșeală, a doua oară e… .

Oana Gheorghiu și Corneliu State

Ne întoarcem la cei cu ștate vechi în ale parteneriatului fără căsătorie și mergem spre vedeta acestor zile, noul vicepremier Oana Gheorghiu. Și aici avem un parteneriat de aproximativ 20 de ani, fără căsătorie. Oana Gheorghiu și Corneliu State au și un fiu, Alex, care este student în Olanda.

De altfel, Oana Gheorghiu și Nicușor Dan sunt prieteni din timpul studenției, după cum a devăluit noul vicepremier, și se pare că împărtășesc aceleași credințe. Iar căsătoria pare să nu se afle printre ele.

Ceea ce poate apă la moară suveraniștilor care, după cum știm, sunt mari amatori de atacuri la persoană. Iar Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu sunt acum ținte.

