Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți"

Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți”

Selen Osmanoglu
15 oct. 2025, 10:22
Radu Burnete Susa foto: Facebook
Cuprins
  1. „Corupția deschide foarte multe uși”
  2. „Digitalizarea pe bune”
  3. „Va trebui să recuperăm repede”

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că pentru dezvoltarea economică este foarte importantă combaterea corupției, iar pentru aceasta este nevoie de digitalizare „pe bune”.

„Corupția deschide foarte multe uși”

„Combaterea corupției este foarte importantă pentru dezvoltarea economică. Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți (deci taxe mai mari decât ar fi necesar). Corupția deschide foarte multe uși prin care statul intră în economia privată  și o distorsionează și asta nu va duce în timp la actori competitivi capabili să exporte și să concureze global și să ofere salarii din ce în ce mai mari”, a scris Radu Burnete, pe pagina de Facebook.

„Prea multă corupție ajunge în timp să-i promoveze în mediul economic privat pe cei care știu să deschidă aceste uși și nu pe cei care oferă cele mai bune produse și servicii la cele mai bune prețuri”, a adăugat consilierul prezidențial.

„Digitalizarea pe bune”

Burnete consideră că pentru a combate corupția este nevoie de digitalizare „pe bune”.

„Dincolo de instrumentele bine știute de combatere a acestui fenomen mai există unul despre care am vorbim enorm în România, pe care am cheltuit foarte mulți bani și care rămâne totuși un deziderat îndepărtat: digitalizarea. Digitalizarea pe bune”, a scris Burnete.

El a vor vorbit despre Edge Institute care „a publicat recent un raport despre guvernanța digitalizării în România”.

„Va trebui să recuperăm repede”

„Va trebui să ne suflecăm mânecile și să recuperăm repede la acest capitol fiindcă beneficiile vor fi pe toate fronturile de la achiziții publice mai corecte la reducerea evaziunii fiscale și de la servicii publice mai bune pentru cetățeni la un ecosistem care va permite României să țină pasul în cursa inteligenței artificiale care nu poate fi câștigată cu xeroxuri și imprimante”, a mai scris consilierul.

„În ciuda unui deceniu în care s-au dus multe resurse publice în această direcție nu am progresat suficient. De fapt am progresat nejustificat de puțin. Este o temă asupra căreia ne vom și mă voi apleca cu precădere. Nu mai poate aștepta”, a încheiat.

