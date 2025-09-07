Premierul Ilie Bolojan a intervenit luni în asupra celei de-a patra moțiuni de cenzură depuse de opoziție (AUR, SOS și POT), intitulată „Opriți sărăcirea românilor! Tăiați de la voi, nu de la ei!”. Documentul acuză Guvernul că ar fi impus măsuri neanunțate anterior în campania electorală sau la învestire.

Cuprins

Ce a spus Ilie Bolojan despre reformele fiscale

Ilie Bolojan, acuzații la adresa opoziției

Ce a spus Ilie Bolojan despre reformele fiscale

Șeful Executivului a apărat pachetul de reforme fiscale pentru care și-a angajat răspunderea, afirmând că România trece printr-un moment excepțional și are nevoie urgentă de măsuri ferme.

Premierul a respins acuzațiile din moțiune potrivit cărora Guvernul ar favoriza corporațiile sau ar afecta mediul privat.

“În moțiune se spune că Guvernul „favorizează corporațiile”. Total fals. Nu e doar un fake news. E opusul adevărului concret. Noi, de fapt, limităm exportul de profit, impunem deduceri plafonate, digitalizăm colectarea și sprijinim firmele corecte.

Dar un om normal se poate întreba, de ce un grup de oameni care a ajuns totuși în Parlamentul României și are măsura lucrurilor are interes să denatureze, atât de tare, un adevăr ?! Răspunsul pe care eu mi l-am dat este acela că reformele sunt un pericol pentru statutul și beneficiile personale pe care ei înșiși le au.

Dar până la această analiză revin la denaturarea adevărului în moțiunile pe care le-ați ascultat”.

Ilie Bolojan, acuzații la adresa opoziției

În opinia lui Bolojan, criticile opoziției sunt „zgomot și demagogie”, fără alternative reale la reformele propuse.

“În cea pe fiscalitate, de exemplu, se spune că „scad veniturile la buget”. Alt fals. Veniturile cresc, iar banii se întorc în comunități. Impozitul pe proprietate, de exemplu, finanțează investițiile locale – drumuri, școli, spitale.

Se mai spune că „măsurile pedepsesc mediul privat”. Greșit și fals inteționat. Plata cu cardul și contul bancar reduc evaziunea și protejează concurența corectă. Firmele fantomă vor împuțina exact prin măsurile pe care le luăm.

Mai mult, introducem reguli de integritate la ANAF, inclusive body-camere pentru cei care merg în control. Avem măsuri care asigură vânzări transparente pentru bunurile confiscate. Acestea sunt măsuri concrete, nu vorbe.

Stimați colegi, noi propunem ordine și reguli drepte prin aceste reforme, semnatarii moțiunii au ales doar să să respingă orice propunere fără a pune ceva în loc. Această atitudine nu ajută societatea, nu o impinge înainte într-un exercițiu democratic. Este doar zgomot și demagogie. De aceea, vă cer să respingeți moțiunea și să susțineți reformele. România are nevoie de decizii clare și de responsabilitate, nu de populism și blocaje”.