Raluca Turcan, , a transmis un mesaj, care l-a avut cap de afiș, în special pe premierul Ilie Bolojan. Turcan a afirmat că PSD îl atacă pe prim-ministrul României, ca și cum nu ar face parte din coaliția pe care acesta o conduce.

Deputata a explicat că, indiferent dacă restul politicienilor au aceeași viziune sau nu cu cea pe care o are Ilie Bolojan, este important de admis faptul că el a fost singurul care și-a asumat răspunderea de guverna cu un bagaj plin de datorii și greu de gestionat.

Raluca Turcan: „Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ținta atacurilor venite dinspre PSD”

Raluca Turcan a evidențiat faptul că, în timp ce PSD caută cu tot dinadinsul să critice ceea ce face Bolojan, PNL nu spune nimic. Aceasta a adăugat faptul că „aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier”.

„Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ținta atacurilor venite dinspre PSD – de parcă ar fi dușmanul lor politic de moarte, nu premierul care conduce o coaliție din care chiar PSD face parte.

În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier. Ce-i drept, în secunda zero, riști să intri sub valul de invective din partea colegilor de Coaliție. Dar e o tăcere care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut”, a transmis Raluca Turcan pe pagina de

Deputata PNL: „Suntem în situația actuală pentru că PSD a împins țara în derapaje bugetare”

De asemenea, deputata a explicat motivul pentru care consideră că România se confruntă cu această situație destul de grea. Potrivit spuselor ei, PSD este principalul responsabil pentru derapajele bugetare pe care le suferă țara noastră în acest moment.

„Putem fi sau nu de acord cu măsurile lui Bolojan – dar un lucru e sigur: este singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile, cu bune (puține) și cu multe datorii primite pe inventar de la Marcel Ciolacu.

Suntem în situația actuală pentru că, în anii trecuți, în primul rând PSD a împins țara în derapaje bugetare prin măsuri populiste și nesustenabile. Poate într-o postare viitoare merită să îi amintim pe fiecare, cu nume și prenume.

Până atunci, o întrebare simplă:

Cui servește acest comportament, în care coaliția își sabotează propriul premier?

Pentru că sigur nu servește României”, a adăugat Turcan.