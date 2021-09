Rareș Bogdan: Coaliția trebuie să continue, dar cu unele costuri pentru USR PLUS, deoarece ei au provocat o situație nedorită pentru România

Coaliția de guvernare trebuie să continue, dar cu unele costuri pentru USR PLUS, a declarat, luni, Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL. Acesta consideră că USR PLUS este vinovat de actuala criză politică în care se găsește România. El a insistat că partidul trebuie să revină la guvernare deoarece „nu poți sta în revoluție continuă ca Che Guevara sau ca Pinochet”.

Rareș Bogdan, despre criza guvernamentală și atitudinea USR PLUS

Întrebat de stiripesurse.ro cum vede criza politică, Rareș Bogdan a răspuns: „La noi e simplu, continuarea coalitiei cu USR PLUS dar cu unele costuri pentru ei, pentru ca au provocat, din cauza incapatanarii si a radicalismului, o situatie nedorita pentru Romania, in prag de incepere a anului scolar, in plin val patru de pandemie, in pline scumpiri pe energie, pe o situatie in care urmeaza sa semnam PNRR si blocajul pe care au incercat sa-l genereze pe abandonarea zonei rurale in favoarea exclusiv a urbanului, pentru ca planul de investitii Anghel Saligny este destinat comunelor si Consiliilor Judetene”.

Bogdan a precizat apoi că nici nu se pune problema ca liberalii să renunțe la Florin Cîțu, așa cum cere USR PLUS pentru a reveni la guvernare: „Noi preferam ca USR PLUS sa se intoarca la guvernare, dar nu renuntam la Florin Citu, nu avem niciun motiv. Conditia lor, cu renuntarea la Florin, inseamna ca isi doresc sa se indeparteze de guvernare. Nu vreau sa cred ca ei prefera opozitia, eu sper sa gandeasca rational, echilibrat, sa fie profunzi in analiza lor si sa se gandeasca ce pot sa faca pentru tara asta, ca nu poti sa stai in revolutie continua ca Che Guevara sau ca Pinochet. Eu zic sa se intoarca spre guvernare si sa incepem sa livram oamenilor care ne-au votat sa mergem la guvernare”.

Rareș Bogdan a susținut apoi că liberalii vor continua să guverneze în orice condiții.

Întrebat dacă s-au așteptat ca miniștrii USR PLUS să demisioneze după remanierea lui Stelian Ion, Bogdan a răspuns: „Nu, nimeni nu s-a asteptat. Am crezut in maturitatea lor si am crezut ca se gandesc mai mult la ce au de facut pentru tara decat la aceasta incapatanare”.