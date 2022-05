Rareș Bogdan, după decizia CCR privind pensiile speciale: Sistemul e mai puternic decât dorința a milioane de cetățeni. Cred că inclusiv în coaliție sunt oameni care nu își doresc neapărat să fie eliminate (VIDEO)

Sistemul este mai puternic decât individul sau decât dorința a milioane de cetățeni, a declarat eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, joi, pe B1 TV, la „Sub semnul întrebării” cu Robert Turcescu, unde a comentat decizia prin care CCR a stabilit că eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor .

Rareș Bogdan (PNL), despre decizia CCR privind pensiile speciale: „O nouă palmă trasă românilor”

Întrebat despre verdictul anunțat joi de Curtea Constituțională, liberalul a afirmat: „Sistemul e mai puternic decât individul sau decât dorința cetățenilor, decât a milioane de cetățeni, cel puțin asta îmi arată această decizie. E a treia decizie deja, pur și simplu nu mai am niciun fel de așteptare, deși am fost un optimist incurabil în urmă cu trei ani de zile. După ce am reușit tăirea pensiilor speciale printr-un demers în Parlament, votat de 80% din Parlament pe 28 ianuarie 2020, imediat după alegeri, am fost blocați atunci de doamna Renate Weber printr-o sesizare la Curtea Constituțională, care după cinci luni de zile a considerat demersul nostru neconstituțional, s-a revenit la starea dinainte”.

„Apoi am încercat printr-o impozitare, pe 22 mai, a pensiilor speciale cu până la 85%, am trecut la un vot acest demers, din nou doamna Weber a făcut sesizarea de neconstituționalitate, din nou CCR a amânat de trei ori, iar imediat după alegeri, la sfârșitul lunii decembrie 2020, la două săptămâni după alegerile parlamentare, a considerat că este un demers care de asemenea este neconstituțional”, a continuat Rareș Bogdan.

„Cu toate acestea, pe 17 februarie, anul trecut, în 2021, Parlamentul a reușit să treacă, cu 80% din voturi, cu o majoritate largă, demersul de tăiere a tuturor pensiilor speciale ale parlamentarilor din ultimii 30 de ani. Acest demers nu a mai fost atacat de doamna Weber la Curtea Constituțională și, practic, a intrat în vigoare, pensiile au fost tăiate, era o victorie mică pentru milioane de cetățeni sfidați. Ei bine, după asta, au venit 70 de parlamentari din cei 1.180 care erau beneficiari ai acestei legi, care a fost practic anulată prin demersul Parlamentului, și au atacat demersul”, a mai spus el.

CCR, susține prim-vicepreședintele PNL, a venit astăzi cu „o nouă palmă trasă românilor”.

„Din păcate, CCR a venit astăzi cu o palmă, o nouă palmă trasă românilor, pentru că e greu să le explici celor 2,2 milioane de români care au pensii de sub 500 de euro, respectiv celor care au pensii de sub 200 de euro, celor un milion de români, sau celorlalți români, încă un milion și jumătate, care au pensii de sub 3.000 de lei, adică de 600 de euro, de ce unii pot să aibă astfel de pensii și pot beneficia de avantaje suplimentare”, a adăugat Rareș Bogdan.

România nu vrea să se alinieze normalității, consideră eurodeputatul.

„Nimeni nu atacă pe nimeni, dar e vorba de contributivitate, e vorba de modalitatea prin care se poate plăti contributivitatea în sistemul național de pensii. Ar trebui ca toată lumea să intre sub acest demers, pentru că e un sistem care funcționează în Germania, care funcționează în Franța, care funcționează în Italia. Nu înțeleg de ce România nu vrea să se alinieze normalității și vrea să aibă un Parlament mai special decât alții”, a punctat prim-vicepreședintele PNL.