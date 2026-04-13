Acasa » Monden » Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu, după ce fostele iubite l-au abandonat: „E un om cu suflet bun”

Traian Avarvarei
13 apr. 2026, 10:23
Sursă Foto : Captură Video – YT/ Biserica Baptistă Bunavestire București
Cuprins
  1. Cine îl ajută pe Irinel Columbeanu cu taxa la azil
  2. Cum se simte Irinel Columbeanu, după ce s-a pocăit

Părăsit de fostele iubite, Irinel Columbeanu primește un ajutor nesperat pentru plata taxei la azil. Fostul afacerist are o pensie de aproximativ 2.000 de lei, din care trebuie să achite și o rată la bancă, așa că îi e foarte greu să plătească taxa și a acumulat în timp datorii mari la căminul de bătrâni. Însă, în ultima vreme, a fost ajutat, iar acum datoriile sunt mult mai mici.

Cine îl ajută pe Irinel Columbeanu cu taxa la azil

„Irinel Columbeanu mai are datorii la noi, la azil, dar mici. Îl ajută însă cu plata taxei la azil nașul lui, Matei Miko, un om cu suflet bun, ține foarte mult la Iri, se interesează de el, păstrează legătura.

Și fiica Irinuca l-a mai ajutat cum a putut, dar e studentă în America, nu are bani, nu are un serviciu, ca să îi poată acoperi taxa, care este de peste 4.500 de lei lunar”, a spus Ion Cassian, directorul azilului unde stă fostul afacerist, pentru Click!.

În schimb, fostele iubite l-au dat uitării: „Nu îl ajută cu bani. Anna Lesko nu a venit niciodată, aici, la azil”.

Cum se simte Irinel Columbeanu, după ce s-a pocăit

Ion Cassian a povestit și cum se simte Irinel Columbeanu de când s-a pocăit: „De când s-a botezat la Biserica Baptistă, Irinel are o stare de spirit foarte bună, este cu mult mai optimist. A găsit acolo oameni cu suflet mare, am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor. Au mai venit frații lui, de la acolo, i-au mai citit din Biblie, uneori e invitat la mesele lor, la întâlnirile lor, la slujbe, unde au și un cor frumos. Important este că va socializa mai mult și chiar e indicat, la vârsta lui”.

Citește și...
Moment delicat pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „A venit la ușă la mine” (VIDEO)
Monden
Moment delicat pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „A venit la ușă la mine” (VIDEO)
Mihaela Rădulescu acuză că a fost abandonată de familia lui Felix Baumgartner după tragedie: „Eu am făcut tot, lăsată singură de întreaga lui familie și de ‘cei mai buni’ prieteni ai lui” (VIDEO)
Monden
Mihaela Rădulescu acuză că a fost abandonată de familia lui Felix Baumgartner după tragedie: „Eu am făcut tot, lăsată singură de întreaga lui familie și de ‘cei mai buni’ prieteni ai lui” (VIDEO)
În ce țară s-ar muta Cătălin Botezatu: „Dar nu să mă întâlnesc cu toți românii de pe acolo, că nu mai am chef”
Monden
În ce țară s-ar muta Cătălin Botezatu: „Dar nu să mă întâlnesc cu toți românii de pe acolo, că nu mai am chef”
Cum să mănânci de Paște fără să te îngrași. Carmen Brumă a dezvăluit secretele ei: „O bogăție din punct de vedere nutritiv”
Monden
Cum să mănânci de Paște fără să te îngrași. Carmen Brumă a dezvăluit secretele ei: „O bogăție din punct de vedere nutritiv”
Prințul Harry a fost dat în judecată de fosta sa organizație caritabilă. Motivul
Monden
Prințul Harry a fost dat în judecată de fosta sa organizație caritabilă. Motivul
Probleme neașteptate în familia Cristina Cioran, chiar înainte de sărbători. Ce i s-a întâmplat fostei prezentatoare TV
Monden
Probleme neașteptate în familia Cristina Cioran, chiar înainte de sărbători. Ce i s-a întâmplat fostei prezentatoare TV
În ce stare se află Fulgy, ajuns la Psihiatrie. Viorica și Ioniță de la Clejani au spus ce se întâmplă cu fiul lor: „Am mers la biserică să ne rugăm pentru el”
Monden
În ce stare se află Fulgy, ajuns la Psihiatrie. Viorica și Ioniță de la Clejani au spus ce se întâmplă cu fiul lor: „Am mers la biserică să ne rugăm pentru el”
Cum îl ajută Eugenia Șerban pe fiul ei să scape de dependența de droguri: „Indiferent ce mi-ar face, îl iubesc necondiționat”
Monden
Cum îl ajută Eugenia Șerban pe fiul ei să scape de dependența de droguri: „Indiferent ce mi-ar face, îl iubesc necondiționat”
Anisia Gafton și Serghei vor deveni părinți: „Nu, nu suntem deloc speriați” (FOTO)
Monden
Anisia Gafton și Serghei vor deveni părinți: „Nu, nu suntem deloc speriați” (FOTO)
Ramona Olaru a părăsit România de Paște. Vedeta a ales o destinație exotică alături de partenerul ei
Monden
Ramona Olaru a părăsit România de Paște. Vedeta a ales o destinație exotică alături de partenerul ei
