Părăsit de fostele iubite, Irinel Columbeanu primește un ajutor nesperat pentru plata taxei la azil. Fostul afacerist are o pensie de aproximativ 2.000 de lei, din care trebuie să achite și o rată la bancă, așa că îi e foarte greu să plătească taxa și a acumulat în timp datorii mari la căminul de bătrâni. Însă, în ultima vreme, a fost ajutat, iar acum datoriile sunt mult mai mici.

Cine îl ajută pe Irinel Columbeanu cu taxa la azil

„Irinel Columbeanu mai are datorii la noi, la azil, dar mici. Îl ajută însă cu plata taxei la azil nașul lui, Matei Miko, un om cu suflet bun, ține foarte mult la Iri, se interesează de el, păstrează legătura.

Și fiica Irinuca l-a mai ajutat cum a putut, dar în America, nu are bani, nu are un serviciu, ca să îi poată acoperi taxa, care este de peste 4.500 de lei lunar”, a spus Ion Cassian, directorul azilului unde stă fostul afacerist, pentru

În schimb, fostele iubite l-au dat uitării: „Nu îl ajută cu bani. Anna Lesko nu a venit niciodată, aici, la azil”.

Cum se simte Irinel Columbeanu, după ce s-a pocăit

Ion Cassian a povestit și cum se simte Irinel Columbeanu de când : „De când s-a botezat la Biserica Baptistă, Irinel are o stare de spirit foarte bună, este cu mult mai optimist. A găsit acolo oameni cu suflet mare, am înțeles că îl vor și pe viitor. Au mai venit frații lui, de la acolo, i-au mai citit din Biblie, uneori e invitat la mesele lor, la întâlnirile lor, la slujbe, unde au și un cor frumos. Important este că va socializa mai mult și chiar e indicat, la vârsta lui”.