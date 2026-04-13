Părăsit de fostele iubite, Irinel Columbeanu primește un ajutor nesperat pentru plata taxei la azil. Fostul afacerist are o pensie de aproximativ 2.000 de lei, din care trebuie să achite și o rată la bancă, așa că îi e foarte greu să plătească taxa și a acumulat în timp datorii mari la căminul de bătrâni. Însă, în ultima vreme, a fost ajutat, iar acum datoriile sunt mult mai mici.
„Irinel Columbeanu mai are datorii la noi, la azil, dar mici. Îl ajută însă cu plata taxei la azil nașul lui, Matei Miko, un om cu suflet bun, ține foarte mult la Iri, se interesează de el, păstrează legătura.
Și fiica Irinuca l-a mai ajutat cum a putut, dar e studentă în America, nu are bani, nu are un serviciu, ca să îi poată acoperi taxa, care este de peste 4.500 de lei lunar”, a spus Ion Cassian, directorul azilului unde stă fostul afacerist, pentru Click!.
În schimb, fostele iubite l-au dat uitării: „Nu îl ajută cu bani. Anna Lesko nu a venit niciodată, aici, la azil”.
Ion Cassian a povestit și cum se simte Irinel Columbeanu de când s-a pocăit: „De când s-a botezat la Biserica Baptistă, Irinel are o stare de spirit foarte bună, este cu mult mai optimist. A găsit acolo oameni cu suflet mare, am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor. Au mai venit frații lui, de la acolo, i-au mai citit din Biblie, uneori e invitat la mesele lor, la întâlnirile lor, la slujbe, unde au și un cor frumos. Important este că va socializa mai mult și chiar e indicat, la vârsta lui”.