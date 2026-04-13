Un moment stânjenitor, dar plin de sinceritate, a ieșit la iveală în cadrul emisiunii „Testul poligraf”, unde Jean de la Craiova a fost pus în fața unor întrebări incomode despre viața personală. Invitat alături de Vali Vijelie în producția realizată de Selly, artistul a ajuns să vorbească deschis despre o situație tensionată din trecut, care a implicat atât soția sa, cât și o altă femeie.

Ce întrebare incomodă i-a fost adresată lui Jean de la Craiova

Momentul care a atras atenția a venit în clipa în care Vali Vijelie l-a întrebat direct dacă a fost vreodată prins de soție în compania altei femei. Deși a negat că ar fi fost surprins în mod clar într-o astfel de ipostază, Jean a recunoscut că a existat un episod în care a fost foarte aproape de o astfel de situație.

Rezultatul testului a adăugat și mai mult suspans, ridicând semne de întrebare în jurul răspunsului său.

Cum a ajuns soția lui Jean de la Craiova față în față cu presupusa amantă

Pentru a explica contextul, artistul a rememorat un moment din trecut, care putea degenera rapid într-un scandal.

„Nu m-a prins, dar era cât pe-aci. Am iubit și eu, vorba cântecului: să iubești două femei. Era atât de frumoasă, mă iubea atât de mult, o iubeam atât de mult încât nu mai imi ardea nici de cântare. Nu știu cum s-a făcut, dormeam în casă și a venit la ușă la mine, într-o zi spre înserat, împreună cu mama ei. Când a deschis soția ușa: «Bună ziua, pe cine căutați?» «Pe Jean». Ea nu știa că eu sunt însurat. Avea o cutie în mână”, a povestit Jean de la Craiova, potrivit .

Cum a încercat artistul să iasă din situația tensionată

Situația a devenit și mai complicată în momentul în care cele două femei s-au întâlnit chiar la ușa locuinței lui Jean. Pentru a evita un conflict direct, Jean de la Craiova a încercat să transforme momentul într-o glumă: „Fă-le cu mâna, dragă, suntem la camera ascunsă”

Artistul a povestit că a improvizat pe loc această replică, în speranța că va detensiona situația.

Cum a reacționat soția cântărețului

Potrivit declarațiilor sale, soția nu a escaladat conflictul, ba chiar l-a ajutat indirect să gestioneze momentul. Jean de la Craiova a explicat că partenera sa îl cunoaște foarte bine și l-a încurajat să găsească rapid o explicație, pentru a ieși din încurcătură.