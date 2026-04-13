Vremea, 13 aprilie: temperaturi în creștere, dar instabilitate în est și la munte

13 apr. 2026, 09:54
Foto: Pixabay
Ziua de luni aduce temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 21 de grade în vest. În același timp, estul și zonele montane rămân sub influența unui aer mai rece, cu ploi slabe și chiar lapoviță la altitudini mari.

Încălzire în vest, răcoare pe litoral

Vremea se mai încălzește la nivel național, însă diferențele între regiuni rămân vizibile. În vestul României se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi, de 20…21 de grade, în timp ce pe litoral și în depresiuni valorile rămân modeste, de doar 10…11 grade.

În est și sud-est, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe. La munte, în special la altitudini mari, sunt condiții de lapoviță și ninsoare.

Dobrogea, Bărăgan și Moldova: vreme schimbătoare

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera va fi instabilă. Se vor aduna nori trecători, pot apărea ploi slabe, iar dimineața este posibilă ceața. Temperaturile vor ajunge la 15…16 grade în Bărăgan, însă pe litoral va fi mai răcoare.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei apar înnorări și câțiva stropi de ploaie, dar și perioade însorite. Temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă, atingând aproximativ 15 grade.

În nordul Moldovei și Bucovina, vremea se încălzește ușor, dar rămân condiții de precipitații. La munte, la altitudini mari, sunt posibile lapoviță și ninsoare, iar noaptea temperaturile pot coborî până la 0 grade, cu risc de brumă.

Transilvania și Maramureș: dimineți reci, după-amiezi mai calde

În nordul Transilvaniei și Maramureș, dimineața începe rece, dar temperaturile cresc simțitor pe parcursul zilei, ajungând la 18 grade. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 40–50 km/h.

Și în restul Transilvaniei, diminețile sunt reci, mai ales în depresiuni, dar soarele încălzește treptat atmosfera. Temperaturile urcă până la 18 grade în vestul regiunii, iar la munte pot apărea precipitații slabe.

Vestul și sud-vestul: cele mai ridicate temperaturi

Un aer mai cald pătrunde în vestul țării, unde se vor înregistra maximele zilei, de până la 21 de grade. Atmosfera va fi în general însorită, însă vântul se intensifică în sudul Banatului, cu rafale de până la 60 km/h.

În Oltenia, vremea va fi plăcută, cu mult soare și temperaturi de până la 18 grade, fără fenomene semnificative.

Sudul țării și București: vreme bună, cu ușoare variații

În sudul României pot apărea câțiva nori de ploaie, iar dimineața este posibilă ceața în zonele de câmpie. Per ansamblu, vremea rămâne plăcută, cu maxime de până la 18 grade în Lunca Dunării.

În București, temperatura urcă până la 17 grade. Ziua începe cu cer senin, iar ulterior apar câțiva nori. Noaptea va fi liniștită, cu minime de 5…6 grade.

Vremea la munte: precipitații și vânt puternic

La munte, temperaturile cresc ușor, însă vremea rămâne schimbătoare. În masivele sudice și estice apar înnorări și precipitații slabe, iar la altitudini mari sunt posibile lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla puternic, mai ales în Munții Banatului, unde pe creste rafalele pot atinge chiar și 90 km/h.

