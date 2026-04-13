Un deputat AUR a murit duminică, în prima zi de Paște. Dan Artimon avea 59 de ani și ajunsese parlamentar pe listele AUR în 2024.

Mesajul liderului AUR

„Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul a deputatului AUR și prietenul meu, Dan Artimon. Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi”, a scris George Simion, liderul AUR, pe Facebook.

Cine a fost Dan-Cătălin Artimon

Dan-Cătălin Artimon s-a născut pe 17 iunie 1966, în Arad, iar mai mulți ani a fost președinte al ONG-ului Arad-ID. A fost apoi consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad, iar din 2024 parlamentar AUR, informează publicația locală

Artimon era membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din Camera Deputaților.