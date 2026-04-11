Eugen Rădulescu, unul dintre consilierii guvernatorului BNR, a declarat că premierul Ilie Bolojan (PNL) nu merită porecla de „Ilie Sărăcie”, ba chiar a ținut să-l laude pe șeful Guvernului pentru că a salvat economia de la prăbușire.

Ce spune Rădulescu (BNR) despre performanțele premierului Bolojan

Întrebat, la dacă premierul Bolojan merită porecla „Ilie Sărăcie”, Eugen Rădulescu a răspuns: „Doamne fereşte, nu, câtuşi de puţin! Este un om care a luat o economie ajunsă în pragul prăbuşirii şi a reuşit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut şi vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condiţiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe aşa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Cred că, având în vedere şi constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte bine, meritoriu”, a afirmat Eugen Rădulescu. În spaţiul public, criticii lui Ilie Bolojan, nemulţumiţi de constrângerile bugetare şi de reducerile pe care le-a făcut pentru a redresa bugetul României, i-au dat porecla de „Ilie Sărăcie”.

Rădulescu (BNR), critici dure pentru fostele guvernări

În schimb, consilierul BNR fostele guvernări, pentru că „au tocat banii” din Fondul de rezervă. Banii ne-ar fi ajutat acum să atenuăm efectele crizei din Orientul Mijlociu, dar nu-i mai avem.

„Noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt, el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. (…)

Tot Fondul de rezervă al Guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în Fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară”, a explicat Eugen Rădulescu, pentru Digi24.