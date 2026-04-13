Alertă pentru utilizatorii Android: Peste 2,3 milioane de telefoane, infectate cu un malware periculos. Ce date a colectat și ce riscuri există

Ana Maria
13 apr. 2026, 09:35
Android Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Mateusz Slodkowski
Cuprins
  1. Alertă pe Android. Cum au ajuns aplicațiile infectate în Google Play Store
  2. Cum funcționează malware-ul „NoVoice”
  3. Alertă pe Android. Ce date sunt colectate de pe telefoanele infectate
  4. De ce este acest caz mai periculos decât altele
  5. Cum te poți proteja de astfel de amenințări

Alertă pe Android. O nouă amenințare cibernetică ridică semne de alarmă pentru milioane de utilizatori de telefoane Android, după ce mai multe aplicații aparent sigure din Google Play Store s-au dovedit a fi compromise.

Este vorba despre malware-ul „NoVoice”, care ar fi ajuns pe peste 2,3 milioane de dispozitive, într-un caz neobișnuit în care aplicații infectate au fost distribuite chiar prin platforma oficială a Google, infrmează TechRepublic.

Alertă pe Android. Cum au ajuns aplicațiile infectate în Google Play Store

Problema a fost descoperită de specialiștii companiei McAfee, care au identificat aproximativ 50 de aplicații Android cu cod malițios ascuns.

Acestea păreau complet normale, adică jocuri, aplicații de curățare sau galerii foto, care funcționau fără probleme și ofereau exact serviciile promise. Tocmai acest lucru le-a permis să treacă de filtrele de securitate și să nu ridice suspiciuni.

Ulterior, aplicațiile au fost raportate și eliminate, însă doar după ce fuseseră deja descărcate de milioane de utilizatori.

Cum funcționează malware-ul „NoVoice”

Pericolul real începe după instalare. Malware-ul rămâne inițial inactiv, pentru a evita detectarea. După lansarea aplicației, acesta începe să caute vulnerabilități mai vechi ale sistemului Android, unele cunoscute și remediate în perioada 2016–2021.

Dacă identifică o breșă, malware-ul încearcă să obțină acces complet asupra telefonului, ascunzându-se în componente care par legitime. Ulterior, extrage cod ascuns din fișiere aparent inofensive și îl rulează direct în memorie, fără să lase urme evidente.

Alertă pe Android. Ce date sunt colectate de pe telefoanele infectate

După activare, „NoVoice” începe să adune informații sensibile despre dispozitiv, precum:

  • detalii hardware
  • versiunea sistemului de operare
  • aplicațiile instalate
  • nivelul de securitate al telefonului

Aceste date sunt trimise către servere controlate de atacatori, care pot transmite noi comenzi la intervale foarte scurte, chiar și la fiecare 60 de secunde.

De ce este acest caz mai periculos decât altele

În mod obișnuit, astfel de amenințări provin din aplicații descărcate din surse necunoscute. De această dată însă, malware-ul a reușit să treacă de verificările Google și să ajungă în magazinul oficial. Acest lucru îl face mult mai periculos, deoarece utilizatorii tind să aibă încredere în aplicațiile disponibile în Google Play Store.

Chiar dacă aplicațiile au fost eliminate între timp, pericolul persistă pentru cei care le-au instalat deja. Dispozitivele pot rămâne vulnerabile fără ca utilizatorii să își dea seama, iar atacatorii pot continua să colecteze date sau să controleze telefonul de la distanță.

Cum te poți proteja de astfel de amenințări

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple, dar esențiale:

  • actualizarea constantă a sistemului Android
  • ștergerea aplicațiilor suspecte sau necunoscute
  • verificarea permisiunilor acordate aplicațiilor
  • instalarea unei soluții de securitate
