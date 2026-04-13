Kelemen Hunor, liderul UDMR, a felicitat partidul Tisza şi pe Peter Magyar pentru în alegerile parlamentare de duminică din Ungaria. Peter Magyar l-a învins categoric pe încă premierul Viktor Orban, pe care Kelemen îl susținuse în campania electorală.

„Participarea la alegerile din Ungaria a fost la un nivel record. Maghiarii, atât din interiorul ţării, cât și din afara graniţelor, şi-au exercitat dreptul de vot în număr mare. Felicit Tisza şi pe Magyar Péter pentru victorie!”, a transmis Kelemen Hunor, pe Facebook.

Kelemen Hunor i-a făcut campanie lui Viktor Orban

Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, a obținut o victorie atât de clară în alegeri încât ar urma să dețină o majoritate de două treimi în Parlamentul din Budapesta, fapt ce-i va permite să inverseze multe dintre legile ce au consolidat sistemul vechi de 16 ani al lui Viktor Orban.

Dar Kelemen Hunor și UDMR i-au făcut campanie lui Viktor Orban în alegeri.

„Eu am mai spus o dată, de două ori, de trei ori, nu știu de câte ori public, că îl susțin pe Orban. Când ne uităm la ce se întâmplă în Ungaria și care sunt ofertele, din punctul meu de vedere, este varianta mai bună să meargă Orban mai departe, așa consider eu”, declara Kelemen Hunor, în februarie.

Și chiar la finalul campaniei, liderul UDMR a participat la un miting electoral al lui Viktor Orban în orașul Debrețin, aflat aproape de granița cu România.

Kelemen Hunor a susținut atunci un discurs în favoarea lui Viktor Orban și a Fidesz, în vreme ce Orban l-a numit pe Kelemen

Cristian Tudor Popescu, dezamăgit că liderul UDMR l-a susținut pe Orban

Campania l-a dezamăgit teribil pe Cristian Tudor Popescu, gazetar care în trecut apreciase pozițiile politice ale lui Kelemen Hunor.

„Și vin să-l întreb: domnule Kelemen Hunor, dumneavoastră sunteți într-o coaliție în România pro-europeană, suntem un partid membru al Popularilor Europeni, declarat pro-european. Cum puteți să susțineți partidul odios anti-european, feroce anti-european al lui Orban?

Ați respins și ați vituperat împotriva AUR, partidul echivalent al lui Orban în România și, în schimb, Fidesz-ul îl susțineți fără rezerve. I-aș pune aceste întrebări”, Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.