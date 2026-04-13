Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat după rezultatul alegerilor din Ungaria și i-a transmis un mesaj liderului opoziției, Péter Magyar, câștigătorul scrutinului de duminică. Șeful Executivului a subliniat importanța cooperării dintre cele două state, într-un context european marcat de provocări.

Ce mesaj i-a transmis Ilie Bolojan lui Péter Magyar după rezultatul alegerilor din Ungaria

Într-o postare publicată pe , premierul român a felicitat victoria electorală și a evidențiat necesitatea unei colaborări strânse.

„Felicitări călduroase lui Magyar Peter pentru victoria electorală!

Așteptăm cu interes consolidarea în continuare a Parteneriatului Strategic, cu accent pe cooperarea economică și sectorială.

Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri, într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită și mai competitivă. Îți dorim un mandat de succes!”, a transmis Ilie Bolojan.â

Warm congratulations to on your electoral victory! We look forward to further strengthening the 🇷🇴🇭🇺 Strategic Partnership, with a focus on economic and sectoral cooperation. Our priority is to work together to improve the lives of our citizens, in a stronger,… — Ilie Bolojan (@Bolojan)

Cum a reacționat Péter Magyar după rezultatul alegerilor din Ungaria

La scurt timp după anunțarea rezultatelor, liderul Tisza a avut un discurs în fața susținătorilor, în care a vorbit despre o schimbare majoră pentru Ungaria.

„Dragi compatrioți, am reușit. Tisza și au câștigat aceste alegeri”, și-a început acesta intervenția.

Mai mult, Péter Magyar a susținut că rezultatul reprezintă o ruptură de trecut:

„Împreună am înlocuit sistemul Orbán și am eliberat Ungaria, ne-am luat țara înapoi”, a declarat liderul opoziției.

Ce majoritate a obținut partidul Tisza în Parlament

Potrivit rezultatelor parțiale, partidul Tisza ar urma să obțină o majoritate de două treimi în Parlamentul unicameral de la Budapesta.Formațiunea condusă de Péter Magyar este creditată cu aproximativ 138 de mandate din totalul de 199, în timp ce partidul Fidesz, al lui Viktor Orbán, ar rămâne cu puțin peste 50 de locuri.

Ce puteri îi oferă această majoritate noului lider

Majoritatea constituțională îi oferă lui Péter Magyar posibilitatea de a interveni decisiv în structura statului ungar.

Printre atribuțiile care pot fi influențate se numără:

modificarea Constituției

numirea procurorului general

schimbarea conducerii Curții Constituționale

desemnarea președintelui țării

ridicarea imunității unor oficiali de rang înalt

Această situație deschide calea pentru reforme profunde, după cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.