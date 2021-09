Rareș Bogdan: Nu nu temem de o moțiune de cenzură. La Florin Cîțu nu renunțăm, dar suntem pregătiți să negociem

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, participă vineri la această oră la o ședință a Biroului Politic Național intern, iar înaintea reuniunii a declarat la RFI că liberalii nu se tem de o moțiune de cenzură și că sunt pregătiți să negocieze cu USR PLUS, dar nu vor renunța la Florin Cîțu.

PNL nu renunță la Florin Cîțu, dar e gata să negocieze, spune Rareș Bogdan

Referitor la faptul că USR PLUS vrea să continue guvernarea în aceeași formulă de coaliție, dar fără Florin Cîțu premier, Rareș Bogdan a declarat: „Noi nu avem o altă opțiune de premier decât Florin Cîțu și până la urmă sunt convins că vom ajunge la înțelegere cu colegii noștri, pentru că e mai importantă dezvoltarea României, decât orgoliile de moment. (…) La Florin Cîțu nu renunțăm, dar suntem pregătiți să negociem, e normal ca dialogul să însemne negociere”.

PNL, spune Rareș Bogdan, nu se teme de o moțiune de cenzură.

„Nu, nu ne temem, pentru că nu cred că Dacian Cioloș, Dan Barna, Cătălin Drulă, Claudiu Năsui, Vlad Voiculecu și Dragoș Tudorache și ceilalți lideri, Ionuț Moșteanu și ceilalți se vor putea pune la braț cu domnul Claudiu Târziu, cu domnul George Simion și cu doamna Șoșoacă, pentru că cel puțin pentru domnul Tudorache și domnul Dacian Cioloș, care sunt la fel ca mine, membri ai Parlamentului European, va fi extrem de greu, dacă nu imposibil de explicat colegilor dânșilor din Renew Europe faptul că s-au pus la aceeași masă, au făcut o alianță, chiar și de conjunctură, pentru a da jos un Guvern proeuropean extrem de bine perceput la Bruxelles, la Londra, la Washington, la Paris, pentru a da jos un Guvern cu cine? (…). Deja, ieri, am fost sunat de către Manfred Weber, liderul popularilor europeni, să mă întrebe ce se întâmplă în România. De asemenea, chiar de oameni din interiorul grupului Renew. Dacă Dacian Cioloș face orice act politic alături de AUR, lucrurile nu vor rămâne așa și se va afla la nivel european ce face USR PLUS. Nu cred, sincer, am încredere că Dacian Cioloș nu se va alia, nici măcar conjunctural, cu colegii doamnei Le Pen și ai celor din AfD”, a adăugat liderul delegației române din PPE.