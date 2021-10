Rareș Bogdan: Nu s-a pus problema ca PNL să intre într-un guvern alături de PSD, darămite să discutăm despre portofolii și persoane (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat că formațiunea liberală nu ia în considerare construirea unui guvern Ciucă din care să facă parte și reprezentanți de la PSD. Totodată, eurodeputatul a reiterat că premierul desemnat va depune lista de miniștri la Parlament până sâmbătă seară.

„Nu s-a pus problema ca PNL să intre într-un guvern alături de PSD”, spune Rareș Bogdan

„Premierul desemnat a vorbit de mai multe ori cu Marcel Ciolacu sau alți lideri PSD. De asemenea, președintele Florin Cîțu al Partidului Național Liberal a vorbit telefonic, așa cum a vorbit la telefon și cu domnul Cioloș, domnul Barna sau alți lideri. Este absolut logică această formă de discuții, de colaborare, de consultare, așa cum s-a discutat de asemenea, și aici pot confirma întâlniri, cu cei de la UDMR, alături de care am lucrat sub coordonarea domnului Gheorghe Flutur la programul de guvernare. Ce vă asigur este că până sâmbătă seara premierul desemnat va depune lista cu miniștri în Parlament și programul de guvernare, care a fost finalizat, pentru că România are nevoie de un Guvern. Fac din nou un apel sincer la toată clasa politică din România să înțeleagă că este un moment extrem de greu pentru România și în astfel de momente trebuie să căutăm soluții excepționale, și orgoliile nu își au locul”, a declarat liberalul.

Întrebat dacă a propus PSD crearea unui guvern cu reprezentare paritară, prim-vicereședintele PNL a explicat: „Am văzut astăzi o agitație fantastică și vreau în primul rând să îi liniștesc pe colegii mei din Partidul Național Liberal, cei 242.000, să îmi cer scuze că nu le-am putut răspunde tuturor celor care mi-au dat mesaj și de asemenea votanților noștri. Nu a existat o discuție pe guvern paritar, nu s-a pus problema ca Partidul Național Liberal să intre într-un guvern alături de PSD. Repet, nu s-a pus această problemă, darămite să discutăm despre portofolii și despre persoane”.

„Am văzut și eu oarecare agitație și anumite persoane aruncate în spațiul public, nu a existat această discuție și v-o spun cu toată responsabilitatea. Partidul Național Liberal nu ia în considerare construirea unui guvern Ciucă cu reprezentanți de la Partidul Social Democrat, ca lucrurile să fie extrem de clare, dar după ce vom termina discuțiile cu colegii aflați în biroul președintelui PNL, Florin Cîțu, cu premierul desemnat, vom sta de vorbă și vom putea să vă comunicăm mai multe”, a adăugat Rareș Bogdan.