Rareș Hopincă (PSD), prefectul Capitalei: Protestul autorizat de Nicușor Dan e organizat de Șoșoacă, nu de fermieri sau transportatori. M-aș întreba care e graba, că a fost o cerere depusă și aprobată pe 19 ianuarie (VIDEO)

Rareș Hopincă (PSD), prefectul Capitalei, l-a acuzat pe Nicușor Dan, primarul general, că a avizat un protest organizat nu de fermieri sau transportatori, ci de senatoarea ex-AUR Diana Șoșoacă. Hopincă a remarcat și „graba, că a fost o cerere depusă pe 19 ianuarie, aprobată tot pe 19 ianuarie”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Hopincă: Protestul autorizat în București e al Dianei Șoșoacă

„Un lucru bun e că oamenii și-au dat seama că protestul din Piața Constituției e unul politic, organizat de senatoarea Diana Șoșoacă și nu de fermierii sau transportatorii care mulți dintre ei, pe bună dreptate, își spun nevoile în spațiul public.

Dna Șoșoacă are dreptul să organizeze proteste, dar și oamenii care au nevoie, care vin de la distanță trebuie să fie informați corect și să știe că una e protestul spontan, alta e protestul politic și alta e încecrarea ce a te urca pe un val al proteselor pentru beneficii politice particulare. Oamenii știu să distingă, că am discutat cu cei care protestează. S-au disociat de instigatori și de încercările astea de a confisca protestul.

Că s-a avut un protest al dnei Șoșaocă e decizia primarului general. Sigur, m-aș întreba care e graba, că a fost o cerere depusă pe 19 ianuarie, aprobată tot pe 19 ianuarie, dar, din nou, e decizia primarului general și responabilitatea dânsului.

Noi trebuie să facem tot posibilul ca acest protest organizat de dna Șoșoacă să se desfășoare în limitele legii, în condițiile legii și să nu creăm acte antisociale, situații tensionate”, a declarat Rareș Hopincă.

Prefectul și-a manifestat apoi încrederea în capacitatea Poliției și Jandarmeriei de a gestiona situația astfel încât protestul să nu afecteze ciruclația din zona Pieței Constituției.

Cum argumentează Nicușor Dan faptul că a avizat o cerere de protest semnată de doi avocați ai partidului Dianei Șoșoacă

Tot pentru B1 TV, primarul general faptul că a respins „vreo 4 – 5 solicitări (…) că nu aveau toate elementele – câți oameni vin, de unde vin, pe unde pleacă”.

De asemenea, a mai fost o cerere de protest, cu 15.000 de utilaje în Piața Victoriei, care a fost respinsă deoarece

În fine, o cerere a fost aprobată deoarece respecta toate criteriile din lege, iar protestul nu bloca traficul. Această solicitare a fost semnată de doi dintre avocații SOS România, partidul condus de senatoarea Diana Șoșoacă.

Referitor la faptul că acești oameni practic nu au nicio legătură cu fermierii sau transportatorii, Nicușor Dan a explicat: „Dacă noi am fi avut simultan mai multe cereri, ne-am fi uitat și la criteriul reprezentativității (…), dar atâta timp cât nu am avut din partea organismelor reprezentative ale fermierilor sau transportatorilor solicitări… Am avut o solicitare care întrunea condițiile legale, a trebuit s-o aprobăm, cum am aprobat o mie de alte proteste”.