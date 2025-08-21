Premierul Ilie Bolojan: „Aderarea la OCDE în 2026 nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme”

Ilie Bolojan a condus joi, 21 august 2025, ședința Comitetului Național pentru Aderarea României la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), organism care reunește ministerele și instituțiile implicate în acest proces strategic.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, la întâlnire au fost prezenți reprezentanții instituțiilor cu responsabilități în domeniile vizate de evaluările Comitetelor OCDE prevăzute în Foaia de parcurs.

Ce a declarat premierul Bolojan

Discuțiile s-au concentrat pe progresul înregistrat până acum și pe direcțiile de acțiune pentru perioada următoare, cu accent pe implementarea recomandărilor esențiale pentru armonizarea României cu standardele și practicile organizației.

În debutul reuniunii, a subliniat importanța menținerii unui efort instituțional constant și a remarcat evoluția favorabilă a parcursului de aderare. De asemenea, a transmis aprecieri pentru activitatea depusă de instituțiile implicate. Totodată, șeful Executivului a insistat asupra necesității accelerării modificărilor legislative cerute de OCDE și a unei mai bune coordonări între instituții. El a punctat și importanța pregătirii riguroase a României pentru rundele de evaluare care urmează în cadrul procesului de aderare.

„Reafirm, și cu acest prilej, că aderarea la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică, așa cum este prevăzută în Programul de Guvernare. Nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici și standarde internaționale. Rapoartele elaborate de OCDE înseamnă nu doar o analiză solidă a politicilor publice ale României în domeniile în care suntem evaluați, ci oferă piste concrete de îmbunătățire a acestora. Vă încurajez să le folosiți atunci când faceți programele de politici publice din instituțiile dumneavoastră”, a transmis premierul Ilie Bolojan, conform

România, în plin proces de evaluare pentru aderarea la OCDE

„România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.

România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale”, se mai arată în comunicatul de presă.