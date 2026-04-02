B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Prima reacție a lui Bolojan, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Trebuie să plătim aproape 3,5 miliarde, la care se adaugă penalități zilnice". Ce soluții propune

Ana Maria
02 apr. 2026, 19:02
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Cât trebuie să plătească România către Pfizer
  2. România a pierdut procesul cu Pfizer. Ce soluții are Guvernul pentru a evita plata integrală
  3. România a pierdut procesul cu Pfizer. Cine este responsabil pentru această situație
  4. De ce nu indică premierul un vinovat clar

Premierul Ilie Bolojan a reacționat joi, după ce România a pierdut în primă instanță procesul cu Pfizer privind achiziția de vaccinuri anti-COVID. Decizia instanței obligă statul român la plata unei sume considerabile, iar Guvernul caută acum soluții pentru a limita impactul financiar.

Cât trebuie să plătească România către Pfizer

Șeful Executivului a confirmat că suma stabilită de instanță se ridică la aproape 3,5 miliarde de lei, la care se adaugă penalități zilnice.

Din păcate, am primit vestea sentinței a primei instanțe, din păcate, executorie, prin care trebuie să plătim companiei Pfizer pentru dozele de vaccin o sumă importantă care este de aproape 3,5 miliarde, la care se adaugă penalități zilnice. Ceea ce trebuie să facem cât mai repede posibil este să luăm legătura cu firma Pfizer, să începem o negociere să blocăm plata dobânzilor și să vedem care este modalitatea prin care această plată să se facă într-o manieră eșalonată. De asemenea, ne consultăm cu echipa de avocați, pentru că în această situație este și Polonia. (…) Așa se întâmplă când, fiind în guvernare, se iau uneori decizii greșite, decizii negândite, care se întorc împotriva noastră într-un timp mai lung sau mai scurt”, a declarat premierul, joi, la Europa FM.

România a pierdut procesul cu Pfizer. Ce soluții are Guvernul pentru a evita plata integrală

Potrivit premierului, autoritățile vor încerca să negocieze direct cu compania farmaceutică pentru a reduce impactul financiar.

Printre opțiunile analizate se numără blocarea penalităților, eșalonarea plății, consultări juridice pentru eventuale căi de atac

În paralel, Guvernul analizează situația și împreună cu avocații, în contextul în care și alte state europene, precum Polonia, se confruntă cu probleme similare.

România a pierdut procesul cu Pfizer. Cine este responsabil pentru această situație

Întrebat despre vinovați, Ilie Bolojan a evitat să indice direct o persoană, dar a sugerat că problema este rezultatul unor decizii luate în trecut.

„Am rugat Ministerul de Finanțe, care a lucrat împreună cu avocații în apărarea României, să facă o situație, pentru că mi se pare de bun simț ca opinia publică să aibă o cronologie. Fără să cunosc toate detaliile, în mod cert am comandat prea multe doze față decât aveam nevoie. (…) E mult mai mult decât populația țării noastre. Nu le-am vândut atunci când mai puteam vinde din ele, nu am renegociat cu această companie imediat când lucrurile erau calde, cum au reușit alte țări, și din păcate nu am evoluat nici în acești ani și am ajuns în această situație. Deci este un cumul de responsabilități și sigur decizia principală de a contracta prea multe doze s-a luat în mandatul Guvernului Cîțu. Aceasta este realitatea”, a mai adăugat premierul.

De ce nu indică premierul un vinovat clar

În final, premierul a transmis că nu dorește să personalizeze responsabilitatea pentru această situație.

Mi-e greu să arunc responsabilități personale asupra unui om sau altuia”, a concluzionat acesta.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
