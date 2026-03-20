Imagini surprinzătoare din Parlament după dezbaterile pe bugetul 2026. Resturi de mâncare și băuturi au rămas în toată sala de plen, după ce parlamentarii au plecat acasă.

Noaptea negocierilor pentru bugetul de stat pe 2026 a lăsat în urmă nu doar decizii politice importante, ci și imagini neașteptate din sala de plen a Parlamentului.

După ore întregi de discuții tensionate, băncile din Camera Deputaților și Senat au fost acoperite cu resturi de mâncare și ambalaje, de la cutii de pizza și pungi de covrigei până la doze de suc și sticle goale.

De ce au rămas resturi de mâncare în sala de plen

Situația a apărut în contextul unei ședințe maraton, în care parlamentarii s-au reunit pentru a dezbate și vota proiectul bugetului de stat și cel al asigurărilor sociale pentru anul 2026.

La discuții a fost prezent și premierul Ilie Bolojan, iar negocierile din coaliție s-au prelungit până târziu în noapte.

Cum explică parlamentarii imaginile apărute

Întrebat despre situația din plen, deputatul USR Radu Mihaiu a recunoscut că ziua a fost una solicitantă, dar a subliniat că acest lucru nu justifică lipsa de responsabilitate.

„E adevărat că a fost o zi lungă, însă, asta nu justifică faptul că fiecare nu a strâns după el ce a mâncat. Eu nu am fost unul dintre aceia care nu au strâns”, a spus deputatul USR.

Potrivit , printre alimentele consumate de unii parlamentari s-a numărat și shaorma.

Ce spune Radu Mihaiu despre importanța adoptării bugetului

Ulterior, deputatul a revenit cu explicații suplimentare, insistând că, dincolo de aceste imagini, este esențială pentru funcționarea statului.

„Sunt de acord cu dumneavoastră, nu spun că este un lucru bun ce s-a întâmplat. Spun însă că este foarte bine că s-a deblocat bugetul. Până la urmă este important să avem un buget, pentru că, aşa cum spunea şi domnul Negrescu mai devreme: faptul că nu avem buget blochează orice fel de investiţii. Asta duce în mod cinic la reducerea reficitului, pentru că nu se pot cheltui decât bani prevăzuţi în bugetul pe anul trecut (…)”, a mai adăugat Mihaiu.

Ce urmează după această ședință tensionată

Vineri, înainte de prânz, parlamentarii s-au reunit din nou în plen pentru votul final asupra proiectelor de lege privind bugetul de stat pe 2026 și sistemul de asigurări sociale.

Premierul Ilie Bolojan participă la ședință, în contextul în care deciziile adoptate vor influența direcția economică a României în perioada următoare.