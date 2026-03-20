Ana Maria
20 mart. 2026, 12:55
Parlamentul, plin de gunoaie după votul pe buget: Politicienii și-au lăsat în plen cutiile goale de pizza, pungile, dozele și sticlele (FOTO)
Sursa foto: Captura video Antena 3 CNN
Cuprins
  1. Resturi de mâncare și băuturi, în Parlament. Ce s-a întâmplat după dezbaterile pe buget
  2. De ce au rămas resturi de mâncare în sala de plen
  3. Cum explică parlamentarii imaginile apărute
  4. Ce spune Radu Mihaiu despre importanța adoptării bugetului
  5. Ce urmează după această ședință tensionată

Imagini surprinzătoare din Parlament după dezbaterile pe bugetul 2026. Resturi de mâncare și băuturi au rămas în toată sala de plen, după ce parlamentarii au plecat acasă.

Resturi de mâncare și băuturi, în Parlament. Ce s-a întâmplat după dezbaterile pe buget

Noaptea negocierilor pentru bugetul de stat pe 2026 a lăsat în urmă nu doar decizii politice importante, ci și imagini neașteptate din sala de plen a Parlamentului.

După ore întregi de discuții tensionate, băncile din Camera Deputaților și Senat au fost acoperite cu resturi de mâncare și ambalaje, de la cutii de pizza și pungi de covrigei până la doze de suc și sticle goale.

De ce au rămas resturi de mâncare în sala de plen

Situația a apărut în contextul unei ședințe maraton, în care parlamentarii s-au reunit pentru a dezbate și vota proiectul bugetului de stat și cel al asigurărilor sociale pentru anul 2026.

La discuții a fost prezent și premierul Ilie Bolojan, iar negocierile din coaliție s-au prelungit până târziu în noapte.

Cum explică parlamentarii imaginile apărute

Întrebat despre situația din plen, deputatul USR Radu Mihaiu a recunoscut că ziua a fost una solicitantă, dar a subliniat că acest lucru nu justifică lipsa de responsabilitate.

„E adevărat că a fost o zi lungă, însă, asta nu justifică faptul că fiecare nu a strâns după el ce a mâncat. Eu nu am fost unul dintre aceia care nu au strâns”, a spus deputatul USR.

Potrivit Antena 3 CNN, printre alimentele consumate de unii parlamentari s-a numărat și shaorma.

Ce spune Radu Mihaiu despre importanța adoptării bugetului

Ulterior, deputatul a revenit cu explicații suplimentare, insistând că, dincolo de aceste imagini, adoptarea bugetului este esențială pentru funcționarea statului.

„Sunt de acord cu dumneavoastră, nu spun că este un lucru bun ce s-a întâmplat. Spun însă că este foarte bine că s-a deblocat bugetul. Până la urmă este important să avem un buget, pentru că, aşa cum spunea şi domnul Negrescu mai devreme: faptul că nu avem buget blochează orice fel de investiţii. Asta duce în mod cinic la reducerea reficitului, pentru că nu se pot cheltui decât bani prevăzuţi în bugetul pe anul trecut (…)”, a mai adăugat Mihaiu.

Ce urmează după această ședință tensionată

Vineri, înainte de prânz, parlamentarii s-au reunit din nou în plen pentru votul final asupra proiectelor de lege privind bugetul de stat pe 2026 și sistemul de asigurări sociale.

Premierul Ilie Bolojan participă la ședință, în contextul în care deciziile adoptate vor influența direcția economică a României în perioada următoare.

Citește și...
Ministrul Apărării, anunț despre avioanele SUA de pe Kogălniceanu: „Este decizia partenerului american. S-au votat să vină 15”
Politică
Ministrul Apărării, anunț despre avioanele SUA de pe Kogălniceanu: „Este decizia partenerului american. S-au votat să vină 15”
AUR atacă legea bugetului la CCR. Simion: „Un partid din coaliție a refuzat să livreze ce a promis. E rușinos felul în care românii sunt menținuți doar cu ajutoare date din când în când” (VIDEO)
Politică
AUR atacă legea bugetului la CCR. Simion: „Un partid din coaliție a refuzat să livreze ce a promis. E rușinos felul în care românii sunt menținuți doar cu ajutoare date din când în când” (VIDEO)
Mesajul Ilie Bolojan, după ce a fost adoptat bugetul. Ce le-a promis românilor: „Trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară” (VIDEO)
Politică
Mesajul Ilie Bolojan, după ce a fost adoptat bugetul. Ce le-a promis românilor: „Trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară” (VIDEO)
Grindeanu, noi declarații despre consultarea din PSD pe tema guvernării. Răspunsul lui, întrebat dacă-și asumă funcția de premier (VIDEO)
Politică
Grindeanu, noi declarații despre consultarea din PSD pe tema guvernării. Răspunsul lui, întrebat dacă-și asumă funcția de premier (VIDEO)
Bugetul de stat pe 2026 a fost, în sfârșit, adoptat în Parlament. 104 de parlamentari au votat „contra” și 319 „pentru”
Politică
Bugetul de stat pe 2026 a fost, în sfârșit, adoptat în Parlament. 104 de parlamentari au votat „contra” și 319 „pentru”
Cum au dat parlamentarii bani unei asociații anti-avort: „Nu am știut ce votăm”
Politică
Cum au dat parlamentarii bani unei asociații anti-avort: „Nu am știut ce votăm”
Grindeanu, noi directive date Guvernului pentru că „dincolo de scandalurile și circul din Parlament, vedem ce se întâmplă în fiecare zi” (VIDEO)
Politică
Grindeanu, noi directive date Guvernului pentru că „dincolo de scandalurile și circul din Parlament, vedem ce se întâmplă în fiecare zi” (VIDEO)
Alin Ene (CSM), supărat că Guvernul ia bani de la magistrați și dă românilor vulnerabili. Mesajul sarcastic al judecătorului
Politică
Alin Ene (CSM), supărat că Guvernul ia bani de la magistrați și dă românilor vulnerabili. Mesajul sarcastic al judecătorului
Bolojan, la dezbaterea pe buget din Parlament: „Mă uit la cei din PSD și îmi e rușine de rușinea lor” (VIDEO)
Politică
Bolojan, la dezbaterea pe buget din Parlament: „Mă uit la cei din PSD și îmi e rușine de rușinea lor” (VIDEO)
Rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? Ce a declarat Nicușor Dan despre alegeri anticipate
Politică
Rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? Ce a declarat Nicușor Dan despre alegeri anticipate
Ultima oră
15:57 - Calvarul unei fetițe din Cluj, snopită în bătaie și tratată ca o servitoare în familie. A sărit pe geam ca să ceară ajutor
15:46 - Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, aduși azi în România, sub escortă, pentru a fi încarcerați. Câți ani vor sta în închisoare
15:24 - Ministrul Apărării, anunț despre avioanele SUA de pe Kogălniceanu: „Este decizia partenerului american. S-au votat să vină 15”
15:24 - Newsweek: Pensionarii iau în plus la pensie 300, 400 sau 500 lei de Paște. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
15:23 - Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat. Descoperirea cutremurătoare făcută de fiica sa: „Aici mi-am luat eu panică”
15:14 - Parcursul unui artist român în afara țării: proiectul muzical Andrei Suru
14:59 - Vești proaste pentru români. Alimentele care se vor scumpi cel mai mult în acest an
14:59 - Sfinții uciși în Mănăstirea Sfântului Sava, pomeniți pe 20 martie. Nu au renunțat la credință nici în fața morții
14:50 - AUR atacă legea bugetului la CCR. Simion: „Un partid din coaliție a refuzat să livreze ce a promis. E rușinos felul în care românii sunt menținuți doar cu ajutoare date din când în când” (VIDEO)
14:27 - Destinația surpriză a verii 2026. Plătești sub 300 de euro pentru o vacanță all-inclusive de o săptămână