PNL pregătește un congres după intrarea în opoziție. Liberalii discută resetarea internă după criza guvernamentală

Adrian A
18 mai 2026, 15:22
PNL pregătește un congres după intrarea în opoziție. Liberalii discută resetarea internă după criza guvernamentală
Cuprins
  1. Miza reală: rămâne sau nu Bolojan liderul PNL
  2. Liberalii, între opoziție cu Bolojan și guvernare fără el

Liberalii discută tot mai serios despre convocarea unui Congres extraordinar, după moțiunea de cenzură și perspectiva trecerii în opoziție. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a confirmat că în partid există această variantă, explicând că este nevoie de o clarificare strategică pentru următorii ani.

Miza reală: rămâne sau nu Bolojan liderul PNL

Fenechiu a declarat că un congres ar trebui să „clarifice anumite aspecte ale traiectului PNL pe viitorii doi ani și jumătate”, precizând că nu există încă o decizie formală, dar discuțiile sunt reale și vin pe fondul tensiunilor interne privind direcția partidului după căderea Guvernului Ilie Bolojan.

„Există discuţii în sensul acesta, nu s-a luat o decizie, discuţii există. Probabil că, dacă ar fi, poate fi într-o lună, la începutul vacanţei. Mi-e greu să spun.

Nu, trecerea în opoziţie a fost decisă când, în unanimitate, toţi cei care au votat, au votat trecerea în opoziţie şi să nu facem guvern cu PSD. Nu mai ai nevoie de Congres. Aveam nevoie de Congres dacă era un vot de 27 la 23, dar nu când ai avut 50 la zero.

Poate fi un Congres care să clarifice anumite aspecte ale traiectului PNL pe viitorii doi ani jumate, dar nu este sigur nici acest lucru. E o discuţie, se va decide şi se va ajunge la o concluzie.”, a explicat Daniel Fenechiu, citat de Agerpres.

Dincolo de formula oficială, congresul ar putea deveni momentul decisiv pentru validarea sau contestarea leadershipului lui Ilie Bolojan. O parte importantă din partid îl susține în continuare pe Bolojan, considerând că el rămâne singurul lider capabil să țină PNL competitiv electoral și credibil administrativ.

Liberalii, între opoziție cu Bolojan și guvernare fără el

Susținătorii lui Bolojan din PNL mizează pe imaginea sa de administrator eficient și pe ideea unei repoziționări ferme de dreapta.

Această tabără susține:

  • ieșirea clară din dependența politică față de PSD;
  • menținerea unei identități liberale mai ferme;
  • disciplină internă și reducerea influenței baronilor locali;
  • păstrarea lui Bolojan ca principal vector electoral pentru 2028.

Fenechiu a mers până la ideea că, dacă PSD dărâmă guvernul, „soluția este opoziția” și că PNL nu exclude nici varianta alegerilor anticipate.

Există însă și lideri liberali care privesc cu rezerve stilul lui Bolojan.

Aceștia reclamă:

  • centralizarea excesivă a deciziei;
  • diminuarea influenței filialelor puternice;
  • o ruptură prea abruptă față de vechile alianțe de putere;
  • riscul ca PNL să intre într-o opoziție lungă și sterilă.

Această zonă preferă fie o negociere pragmatică cu PSD pentru revenirea la guvernare, fie o conducere mai „colegială”, mai puțin dependentă de figura unui singur lider.

Congresul ar putea deveni exact locul unde liberalii cu viziuni diferite se confruntă deschis.

Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
